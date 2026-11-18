Estamos en plena campaña electoral de las elecciones generales y los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno van de programa en programa para dar explicaciones, vender sus propuestas y tratar de ganarse el voto de los españoles, provocando de paso que algunos formatos mejoren, e incluso dupliquen o tripliquen, sus datos de audiencia. Todos salvo uno: Informativos Telecinco, que obtuvo este lunes, con Pedro Sánchez como invitado, un dato que ha sorprendido a Pablo Motos.

"Que la audiencia que no tuvo, porque no se sabe muy bien por qué, no acompañara resulta bastante incomprensible. Cuando fue a Televisión Española sacó un 33 y pico, que es como una final de Champions. Cuando fue a La Séptima sacó un 14, que para ser una cadena que acaba de empezar es muchísimo, muchísimo. Y ayer, en Telecinco, sacó un 7,8, que es muy poco para esta entrevista. Entonces es bastante incomprensible todo y nos hemos quedado con cara de conejo", declaró el presentador de 'El Hormiguero'.

La audiencia de Pedro Sánchez en televisión

Y sus datos son correctos. Pedro Sánchez consiguió en La 1 el mejor dato histórico para 'La Revuelta', con un 33,4% de cuota de pantalla, una marca que apenas unos días después superó ligeramente Santiago Abascal al firmar un 33,6%. También brilló con un 25,8% en El perro andaluz y logró impulsar a La Séptima con su entrevista en 'La última hora', emitida el 9 de noviembre, que alcanzó un 14,2% de cuota y cerca de 2,16 millones de espectadores. Incluso su participación del domingo en 'Fuera de control', el show de Alba Carrillo y Marta Márquez, registró un 8,1% y 779.000 espectadores, un resultado más que notable para una cadena que apenas llevaba unos días en antena. Por eso sorprende tanto que su paso por Telecinco se quedara en un más que escueto 7,8%.

No obstante, también es cierto que el telediario de Carlos Franganillo no pasa por su mejor momento. Para ser sinceros, toda la cadena de Mediaset arrastra una importante crisis desde hace varios años, coincidiendo primero con la pérdida de Pasapalabra y, después, con la cancelación de Sálvame, que supuso un duro golpe para sus tardes. A ello se suma el desgaste que han sufrido sus realities, una combinación de factores que ha acabado sumiendo a los de Fuencarral en una situación especialmente delicada que algunas voces, como ahora parece insinuar Motos, han achacado a los audímetros.

El problema de esta teoría es que mientras Telecinco marca mínimos históricos, su cadena hermana, Cuatro, vive su mejor época, llegando a incluso superar varios días en los últimos meses a la principal, lo que ayuda a Mediaset, como grupo, a no quedarse muy atrás de Atresmedia, donde laSexta tampoco termina de despegar estos meses.

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