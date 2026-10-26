Pablo Motos, sobre por qué no quiere ser padre: "Me insistían mi mujer y mis padres. Todos decían la misma frase: ¿No vas a tener un pelirrojete?"

La decisión de tener hijos es una cuestión personal en la que entran en juego las circunstancias de cada uno, los deseos y la forma de entender la familia. En el caso de Pablo Motos, el presentador de 'El Hormiguero' llegó a plantearse la posibilidad de ser padre biológico, pero al final decidió que no era el camino que quería seguir.

Su pareja, Laura Llopis, ya tenía dos hijas cuando comenzaron su relación, por lo que Motos se incorporó a una familia formada y el presentador explicó cómo vivió aquella decisión, recordando las insistentes preguntas de su entorno, que durante un tiempo intentó convencerlo para que tuviera un hijo.

Dijo no a un pelirrojito

El asunto salió a relucir durante una charla con Julio Iglesias Jr. en el programa, en septiembre. El cantante le preguntó a Motos si tenía hijos y el presentador explicó que, cuando empezó su relación con Laura Llopis, ella ya era madre de dos niñas. Por eso, aunque no ha tenido hijos biológicos, Motos sí ha formado una familia con la que ha compartido su vida.

El presentador también recordó que la posibilidad de tener un hijo estuvo presente en las conversaciones con las personas más cercanas. Tanto su mujer como sus padres le planteaban la idea y recurrían a una pregunta que se repetía con frecuencia: si no quería tener un hijo pelirrojo. Aquellos comentarios reflejaban el deseo de su entorno de que se animara a dar ese paso, pero no fueron suficientes para hacerle cambiar de opinión. Aunque llegó a considerar la posibilidad, Motos terminó decantándose por no tener descendencia biológica. Para explicar su decisión, el presentador recurrió a los recuerdos de su niñez y a la imagen que conservaba de sí mismo durante aquella etapa.

"Valoré cómo había sido de niño. Ni de coña tengo uno como yo, un delincuente enano por la casa".

La referencia a su infancia no es casual, ya que el presentador ha hablado en otras ocasiones de su carácter rebelde cuando era pequeño. En una entrevista con XLSemanal -también recopiladas aquí-, se definió como un niño "rebotado" y, aunque tenía una hermana mayor, se describió a sí mismo como "el rebelde". Según contó entonces, quería hacer lo que le daba la gana y tenía una especial inclinación por meterse en problemas.

Entre las anécdotas que ha compartido sobre aquellos años, Motos recordó que llegó a provocar dos incendios en la casa familiar. En una ocasión, compró una gran cantidad de cable y conectó todos los altavoces para comprobar si podían funcionar al mismo tiempo. El experimento no salió como esperaba y, al poco rato, el montaje comenzó a arder. "Me pasaba la vida intentando hacer algo malo", resumió.

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