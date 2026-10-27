Muere el dibujante de 'Ashita no Joe'. Adiós a Tetsuya Chiba, uno de los creadores de manga más influyentes de la historia

El pasado 22 de octubre nos dejó Tetsuya Chiba, una figura clave en la historia del manga. El dibujante de 'Ashita no Joe' llevaba siete décadas en la industria, ya que hasta este mismo año continuó publicando manga, y falleció la semana pasada en un hospital de Tokio a los 87 años.

Una leyenda del medio

Chiba era un veterano del mundo del manga que llevaba dibujando desde que aún estaba en la escuela. A los 17 años publicó su primera obra 'Fukushu no Semushi', aunque su debut en editorial no llegaría hasta 1958 con 'Butokai no Shojo'. Un artista polifacético que se atrevió a moverse en géneros muy diferentes, desde historias infantiles para niñas hasta mangas de aventuras, y que ayudó a crear la industria tal y como la conocemos hoy en día.

Quizás se le conoce mejor por su trabajo en el legendario manga de deportes 'Ashita no Joe', escrito por Asao Takamori y que está considerado como uno de los mangas más influyentes de la historia. Una obra que marcó a toda una generación, especialmente a jóvenes de clase obrera que se identificaron con la lucha contra el sistema de Joe Yabuki y lo convirtieron en todo un icono.

Su otra gran obra fue 'Notari Matsutaro', un manga de deportes centrado en un luchador de sumo que dibujó durante 25 años. Chiba fue tremendamente prolífico, con una carrera que se expandió a lo largo de siete décadas y que le mantuvo muy activo hasta el mes pasado.

"Tetsuya Chiba creó numerosas obras maestras a lo largo de sus setenta años de carrera, movido por un fuerte amor y fe por el medio del manga", ha dicho la editorial Kodansha en un comunicado, como recogen desde Japan Times. "Muchos artistas de manga aspirantes dieron sus primeros pasos hacia sus carreras profesionales con sus palabras en sus corazones, y continúan activos en la industria hoy en día. Sus inmensas contribuciones al mundo del manga son irremplazables".

Este mismo septiembre de 2026 concluyó la publicación de 'Hinemosu Notari Nikki', que llevaba publicando en Big Comic desde 2015. Chiba falleció tras debido a un síndrome mielodisplásico y su familia celebró un funeral en privado, comunicando su muerte al público este 27 de octubre de 2026.

En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias

En Espinof | Las 15 mejores series de anime de 2026... hasta ahora



