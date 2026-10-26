Publican la carta escrita a mano por Robert De Niro tras la muerte de Luis Brandoni: "Perdona que me haya tomado tanto tiempo"

Hace tres años por estas mismas fechas, los suscriptores de Disney+ pudieron disfrutar del estreno de 'Nada', una miniserie de comedia dramática argentina protagonizada por un excelente Luis Brandoni en el papel de un excéntrico pero también prestigioso crítico gastronómico cuya rutina se ve alterada de día para otro. La serie combinaba humor y melancolía, y contaba con Robert De Niro en su reparto. Lo que quizá muchos no sepan es que su participación en la ficción no dejaba de ser un reflejo de la amistad de ambos, una que ha vuelto a ponerse de manifiesto tras el fallecimiento del actor argentino.

Y es que, según reveló la cineasta Saula Benavente, pareja sentimental de Brandoni, el propio Robert De Niro le envió una emotiva carta al enterarse de la muerte del actor: "¡Mi más sentido pésame! Con amor, Bob y familia. P. D. ¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo enviar esta nota de pésame!", puede leerse de su puño y letra en inglés, escrito en una tarjeta que podéis ver justo debajo de estas líneas:

Tarjeta de Robert de Niro a Saula Benavente.

La primera serie en la que participó De Niro

Otro buen ejemplo de la relación que los unía lo encontramos en la propia producción de 'Nada'. Como bien sabéis, el neoyorquino tiene una dilatada trayectoria en el cine, pero no se ha prodigado demasiado en la pequeña pantalla. De hecho, a día de hoy solo cuenta con créditos en dos ficciones televisivas: 'Día Cero' ('Zero Day'), un thriller político trepidante para Netflix; y esta propuesta argentina, que llegó al streaming un par de años antes. Que un icono del séptimo arte como De Niro aceptara entonces aparecer en una serie, y más aún en una producción ajena a Hollywood, fue todo un hito: "En sus 60 años de carrera le ha dicho que no a todos. Así que era muy difícil cumplir esa parte. Sin embargo, cuando se enteró de que era con Brandoni, abrió la puerta, leyó los guiones y le gustaron mucho. Participó corrigiendo acá, sugiriendo cosas… y después se sumó que vio nuestras últimas películas y le gustaron todas", recuerda Gastón Duprat, creador de la comedia, en declaraciones recogidas por los compañeros de Sensacine.

La dinámica entre los personajes de Brandoni (Manuel) y De Niro (Vincent), añade el director, imitaba la relación real entre ambos intérpretes, que mezclaban español, inglés y gestos con absoluta naturalidad. Pero ¿cómo se gestó esta amistad? Para descubrirlo hay que remontarse a los 80, cuando se conocieron gracias al también actor argentino Lito Cruz. Poco después, mientras Brandoni rodaba Made in Argentina en Nueva York, De Niro se enteró de que su colega estaba en la ciudad en vísperas navideñas y lo invitó a pasar la Nochebuena en su casa. Aquello selló un vínculo de más de cuatro décadas en el que, según recordaba el propio artista bonaerense, aprendieron a entenderse a su manera: combinando idiomas y, sobre todo, "hablando mucho con las manos".

Luis Brandoni falleció el pasado 20 de abril, pero antes tuvo tiempo de despedirse de los escenarios dejando una brillante interpretación protagonista en 'Parque Lezama', la adaptación dirigida por Juan José Campanella que actualmente puede verse en Netflix. 'Nada', insisto, está disponible en el catálogo de Disney+, y en ella ejerce como narrador en off, además de actor, el mencionado Robert De Niro. Son solo cinco episodios que se pasan volando y que han gustado a prácticamente todo aquel que los ha visto.

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