Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en noviembre de 2026. De la película bélica más grande del año hasta la temporada final de una de las series más vistas de la plataforma

Todavía quedan unos pocos días de octubre por delante, pero lo cierto es que ya casi todo el pescado del mes está vendido. Por ello, en Espinof hemos querido hacer ya nuestro tradicional repaso a los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en noviembre de 2026.

A continuación encontraréis desde la película bélica más ambiciosa del año hasta el final de una de las series europeas más vistas de Netflix, siendo bastante probable que haya algo de vuestro gusto. Sin más que añadir, vamos con las 7 elegidas.

'Un amor posible'

La nueva película de Lee Chang-Dong, un director al que debemos 'Burning', uno de los mejores largometrajes coreanos de la pasada década. Aquí seguiremos la historia de un trabajador que ha perdido su empleo y su mujer, cuyo camino se cruza con una directora de documentales y su pareja, saliendo entonces a la luz los deseos ocultos de ambos.

Estreno el 6 de noviembre de 2026

'La emperatriz', temporada 3

La tercera y última temporada de esta serie alemana sobre la mundialmente conocida como Sissi emperatriz, interpretada aquí por Devrim Lingnau Islamoğlu. Con más de 65 millones de visualizaciones acumuladas durante sus dos primeras temporadas, es una de las series más históricas más populares de la plataforma.

Estreno el 12 de noviembre de 2026

'El crimen de Pazos'

Tristán Ulloa encabeza este thriller de tres episodios basado en hechos reales sobre cómo un Guardia Civil se lo jugó todo porque creía que Aniceto es el responsable ataque sufrido por su mujer durante un presunto robo. Creada por Ramón Campos ('El caso Asunta') y dirigida Carlos Sedes, uno de los principales impulsores de 'Fariña'.

Estreno el 13 de noviembre de 2026

'Gordon'

Nueva miniserie argentina de Netflix encabeza por Rodrigo de la Serna dando vida a Aníbal Gordon, un criminal que empezó especializándose en los robos pero que acabó participando en varios asesinatos, todos ellos enclavados durante la ultima dictadura cívico militar

Estreno el 18 de noviembre de 2026

'Los Altruistas'

Julia Garner ya arrasó hace unos años en Netflix, primero con 'Ozark' y luego con '¿Quién es Anna?'. Ahora vuelve a la plataforma con una miniserie sobre un gran escándalo financiero que salió a la luz a finales de 2022 cuando la compañía FTX colapsó a finales de 2022.

Estreno el 19 de noviembre de 2026

'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra'

La nueva cinta de Peter Berg está basada en hechos reales y cuenta la historia de cuatro jugadores de fútbol americano que se alistan como marines tras el ataque a Pearl Harbor. Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis encabezan el reparto de la que promete ser la película bélica más grande del año.

Estreno el 25 de noviembre de 2026

'El Niño'

Belén Cuesta y Karra Elejalde protagonizan esta adaptación de la novela de Fernando Aramburu a las órdenes de Mariano Barroso. Su historia gira alrededor de la madre y abuelo de uno de los niños que murieron durante la explosión de gas en un pueblo de Vizcaya en octubre de 1980

Estreno el 27 de noviembre de 2026

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