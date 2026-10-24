Aaron Paul sale en 'Clayface', pero casi te lo pierdes. Este es el motivo por el que su papel de villano quedó reducido a un simple cameo

Si ya has visto 'Clayface' —si no lo has hecho, mucho cuidado con los spoilers en este texto—, además de un body horror sobradamente decente y efectivo y de una historia de orígenes con una personalidad y una mala baba ciertamente atípicas en el subgénero de los superhéroes —o, en este caso, supervillanos—, es posible que te encontrases ante un instante de pocos segundos que te dejase preguntándote algo muy concreto: "¿Ese tío era Aaron Paul?".

Si parpadeas, te lo pierdes

Si, durante la divertidísima set piece ambientada en la discoteca Vesuvius en la que Matt Hagen desata el caos, la muerte y la destrucción después de marcarse un bailecito a lo Tony Manero, creíste ver a la estrella de 'Breaking Bad', no fue una mala jugada de tu cerebro. El intérprete participó en la producción dando vida a Jimmy "One Nut", el padre maltratador del protagonista, pero su rol en el largometraje terminó reducido a un brevísimo cameo durante la escena de acción.

Así lo ha confirmado James Watkins, director de la cinta, durante una conversación con Entertainment Weekly en la que confesó que, en efecto, la aparición de Jimmy terminó siendo "una especie de momento a lo easter egg". Y si decimos "terminó siendo" es porque Paul rodó una buena cantidad de material que, a priori, iba a ser utilizada en diferentes flashbacks para retratar la vida de Matt en los suburbios de Gotham City antes de convertirse en un actor de renombre.

El cineasta explicó así la decisión de dar un hachazo a todo este trasfondo y la justificación narrativa de la misma.

A la hora de intentar definir al personaje, la cuestión era: ¿hasta qué punto está Matt marcado por su pasado y hasta qué punto es un hombre corriente? En un momento dado, lo analizábamos y pensábamos: ¿se trata de los “pecados del padre”? Pero, en realidad, a medida que trabajábamos en el guion, pensé que esa idea de la venganza era más universal y con la que todos podíamos identificarnos.

No importa si arrastras un trauma o algo por el estilo. Si nos menosprecian, sentimos que se nos ha hecho una injusticia y todos queremos hacer algo al respecto, pero, por lo general, en la vida no podemos hacer nada al respecto y nos sentimos impotentes.

Watkins, finalmente, reduce la conducta de Matt y su abrazo a la violencia y la maldad hasta convertirse en el infame Clayface a su incapacidad a la hora de controlar sus impulsos primarios.

En el caso de Matt, no es que sea un mal tipo que intenta ser bueno. Es un tipo decente, pero, como todo el mundo, todos tenemos impulsos primarios en nuestro interior que pueden resultar peligrosos, ya sean impulsos de amor o de venganza.

Sea como fuere, salvo sorpresa con un director's cut que incluya los mencionados flashbacks que se no llegaron a salir de la sala de montaje, parece que nos quedaremos sin nuestra ración de Aaron Paul en una 'Clayface' que ya puedes disfrutar en cines.

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