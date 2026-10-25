Denzel Washington, actor: "Si ves ponerse el sol todos los días y no haces nada para alcanzar tus metas, recuerda que los sueños sin metas son solo sueños"

Denzel Washington es uno de los actores más respetados de Hollywood. Ganador de 2 Óscar y protagonista de infinidad de éxitos de taquilla, lo cierto es que se graduó en la universidad de Fordham en 1977 antes de dedicarse por completo al mundo de la actuación. Eso sí, en 2015 regresó brevemente al mundo académico para recibir un doctorado honorario en Humanidades por la universidad de Dillard.
Con motivo de dicho doctorado honorario, el protagonista de 'El fuego de la venganza' fue invitado a dar un discurso como orador principal en el acto de graduación. Washington no tuvo dudas a la hora de dar varios consejos a los recién licenciados, especialmente en lo referente a que fracasar forma parte del proceso para seguir adelante.
"No aspires únicamente a ganarte la vida"
"Los sueños sin metas son solo sueños, y en última instancia, alimentan la decepción", aseguró Washington hace 11 años. Eso sí, el actor también defendió la necesidad de pensar a lo grande y de luchar por ello: "Fracasa a lo grande. No aspires únicamente a ganarte la vida. Aspira a marcar la diferencia".
Eso sí, el actor también quiso dejar claro que es muy importante que "no confundas movimiento con progreso" y que realmente tienes que poner de tu parte para conseguir los objetivos que te marques en la vida: "Si ves ponerse el sol todos los días y no haces nada para alcanzar tus metas, recuerda que los sueños sin metas son solo sueños".
Tengamos en cuenta que el propio Washington pasó en su momento por un momento de gran duda, por lo que se tomó un semestre libre durante sus años de estudiante universitario para encontrar aquello que realmente le gustaba. El propio actor recordaba en su libro de memorias publicado en 2006 que en 41 años antes conoció a una mujer que le ayudó a encontrar su camino en la vida:
No dejaba de mirarme y no entendía qué estaba pasando. Entonces de repente dijo "que alguien me traiga un bolígrafo". Tenía una profecía y quería dejarla por escrito. Me dijo que hablaría con millones de personas, me dijo que viajaría a lo largo del mundo y que ayudaría y que yo marcaría una diferencia positiva.
En su momento pensé en convertirme en predicador, como mi padre, y pensaba que quizá esa mujer se refería a eso, pero ahora que echo la mirada atrás, supongo que se refería a otra cosa. Y ahora que he tenido éxito como actor, viajado por el mundo y hecho un par de películas que han contribuido al menos en pequeña parte a hacer el mundo mejor, me acuerdo de la profecía de esa señora y me lo tomo a pecho.
Recordemos que Washington es un fiel creyente en Dios, por lo que es natural que su primera reacción fuese seguir ese camino. Sin embargo, bien poco después decidió probar con la actuación y al retomar sus estudios en Fordham empezó a estudiar interpretación. Y ya no hubo vuelta atrás posible para él.
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