Robert Pattinson alaba a Steven Soderbergh por salir al rescate de 'The Batman: Parte II'. "Es totalmente desinteresado"

Con cada noticia que hemos ido recibiendo desde que se puso en marcha su proceso creativo en abril de un ya lejano 2022, muchos pensamos que jamás llegaríamos a ver en nuestras pantallas —ya sean grandes o pequeñas— 'The Batman: Parte II'. No obstante, con los giros inesperados que ha dado la producción durante las últimas semanas, está claro que tanto DC como sus máximos responsables se van a asegurar de que tengamos nuestra nueva ración de Battinson.

Un banquillo de cinco estrellas

Por poner algo de contexto, cabe recordar que hace justo tres semanas se anunció que Matt Reeves, director del largometraje de marras, se había visto obligado a abandonar la filmación por "asuntos familiares". Esta medida, hizo que el rodaje quedase detenido indefinidamente poniendo en peligro la integridad de un proyecto que, menos de dos semanas después, encontró un salvador que, honestamente, no vimos venir.

Este no es otro que Steven Soderbergh, responsable de joyas como 'Traffic' u 'Ocean's Eleven' y nuevo director de 'The Batman: Parte II' durante la recta final de su fase de fotografía principal. Un relevo que, según ha trascendido, fue propuesto por el propio Soderbergh a un Reeves que retomará sus funciones como capitán de barco en la fase de posproducción, asegurando que su huella continuará bien marcada en el metraje.

Ahora, durante una entrevista con Games Radar, Robert Pattinson, que vuelve a interpretar al superhéroe titular tras su excelente desempeño en la 'The Batman' original, no ha dudado en ensalzar al realizador entrante y dejar claro que la cinta está en muy buenas manos.

Estoy muy contento de que haya venido a echar una mano a Matt. Es un gesto increíblemente generoso por su parte, y lo está haciendo de la forma más encantadora. Es totalmente desinteresado. Creo que Matt había dedicado mucho esfuerzo al guion, y ya casi lo tenemos terminado. Así que que alguien venga y diga: “Solo quiero ayudar a Matt a hacerlo; quiero hacerlo junto a él y llevarlo a la fase de montaje”. Y que sea alguien con tanto talento como Steven quien lo haga es fantástico.

En lo que respecta al calendario, Pattinson ha dejado caer que volverá a ponerse la capucha del vigilante de Gotham en un par de días para terminar con sus escenas. Si todo sigue según lo previsto, podremos posar nuestras retinas sobre la que, sin duda, es una de las producciones más esperadas por los fans del subgénero, el 18 de febrero de 2028; todo ello si este ligero cambio en el equipo no supone algún retraso inesperado.

En Espinof | Sebastian Stan opina que 'The Batman 2' se parece a 'El Padrino 2': "La gente no podrá entender cómo es la película hasta que la vea"

En Espinof | Robert Pattinson cierra la puerta al Universo DC de James Gunn y explica por qué se niega a ser su Batman