Aún más malas noticias para 'The Batman: Parte II'. La película de DC Studios pausa su rodaje y sigue ganándose la etiqueta de "maldita"

Siendo uno de los largometrajes que más espero desde que se anunció que el proyecto estaba oficialmente en marcha, no me gustaría bajo ningún concepto jugar la carta del agorero, pero no pasa una cantidad prudencial de tiempo sin que salga a la luz una noticia que invite a pensar que 'The Batman: Parte II' es una película condenada a colgarse la etiqueta de "maldita".

Ganándose la fama de película maldita

La última actualización sobre la producción nos acerca nuevamente a esa idea, ya que, según ha informado la gente de Deadline en exclusiva, el rodaje de la cinta, que estaba teniendo lugar actualmente en Londres, se ha pausado de forma temporal. La propia Warner Bros. lo ha confirmado a través de un escueto comunicado en el que ha explicado el motivo y que reza tal que así:

La producción de The Batman: Parte II" se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar. Matt tiene todo el apoyo de DC Studios y esperamos continuar pronto con este viaje.

Según comentan las fuentes de la noticia, aún es pronto para saber si la suspensión afectará a la fecha de estreno marcada actualmente en el calendario de estrenos del estudio, fijada en el 18 de febrero de 2028. De variar, se sumaría a una serie de retrasos que comenzaron en 2024, cuando se hizo saber que no llegará a salas de cine el 3 de octubre de 2025, sino día 2 del mismo mes de este 2026.

Tras este ajuste, a finales de 2024, 'The Batman: Parte II' volvió a retrasarse un año, concretamente hasta el 1 de octubre de 2027; última fecha antes del ajuste, a priori definitivo, que ubicó su aterrizaje en la cartelera a principios de 2028. Esperemos que, durante los próximos días, desde Warner y DC Studios se arroje algo de luz al respecto sobre la que, sin duda, es una de las película de superhéroes más prometedoras de los próximos años.

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