Después de varios días de proyecciones de 'La odisea', Christopher Nolan ha protagonizado un encuentro de lo más especial con uno de los cineastas que más han marcado su trayectoria: Steven Spielberg. El director de 'Jurassic Park' se encargó de moderar una sesión de preguntas y respuestas con Nolan tras la exhibición de la película ante unos 600 miembros del gremio.

El encuentro dejó elogios mutuos, detalles sobre las decisiones creativas detrás de la adaptación de Homero y algunas anécdotas sobre el rodaje. Nolan, que no escondió su admiración por Spielberg desde el primer momento, habló de por qué decidió abordar la mitología griega, de cómo encontró a su Odiseo en Matt Damon y de los retos técnicos que planteó una de las secuencias más llamativas de la película.

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El encuentro comenzó con un gesto de admiración por parte de Nolan hacia Spielberg, al que le confesó lo surrealista que le resultaba estar sentado frente a él en aquella situación.

"Solo necesito un minuto, porque te conozco desde hace mucho tiempo, pero nunca he participado en una sesión de preguntas y respuestas contigo. Cuando era joven y un niño que veía tus películas, no creo que jamás me imaginara este momento en el que me harías preguntas sobre mi película".

Spielberg, por su parte, aseguró que había visto 'La odisea' en IMAX y la calificó de "espectacular". Después, al preguntarle por qué había llegado el momento de adaptar el poema de Homero, Nolan explicó que nunca tiene demasiado claro cuál será su siguiente proyecto hasta que termina el anterior.

"Siempre me cuesta decidir qué hacer a continuación. Probablemente, una de las razones por las que ha sido impredecible, como dices, es porque siempre me sorprende a mí también. Trabajo en un proyecto a la vez. No se me da bien desarrollar varias cosas simultáneamente, así que termino una película y luego busco qué podría ser lo siguiente. Lo que realmente no se había hecho en la era moderna era la mitología griega, y creo que la razón es que no se había abordado de forma definitiva. Parte del motivo se debía a los elementos mitológicos; las técnicas de efectos visuales no estaban realmente disponibles en las décadas de 1930 o 1950. Cuando las grandes épocas del mundo clásico, el mundo de la antigüedad, estaban en auge en Hollywood, La Odisea no se había realizado a esta escala, con este presupuesto cinematográfico, con los recursos de la tecnología moderna: rodando en IMAX, utilizando efectos visuales y todo lo demás".

Otro de los temas centrales de la conversación fue el reparto, especialmente Matt Damon como Odiseo. Spielberg no dudó en elogiar su trabajo, asegurando que se trata de "una de las mejores cosas que Matt ha hecho como actor". Nolan, que ya había coincidido con él en dos películas en las que tuvo papeles más pequeños, explicó que lo tuvo en mente desde el principio por su talento, su generosidad en el set y su capacidad para entender una historia más allá de su propio personaje.

"Matt me vino a la mente de inmediato porque he trabajado con él en dos películas con papeles pequeños. Así que, por mi propia experiencia en el set, sé lo increíble que es como actor y lo genial que es trabajar con él. Es un miembro de equipo excepcional. Tiene una fuerza creativa increíble. No solo piensa en su propio papel, sino en la narrativa completa, lo cual es una gran ventaja. Además, ha crecido frente a las cámaras. Ya sabes, desde aquel niño en Salvar al soldado Ryan. Tiene la capacidad de dar vida a una historia y llevarnos de viaje, de una manera empática; eso es increíblemente poderoso".

Spielberg también quiso detenerse en una de sus escenas favoritas, la protagonizada por Samantha Morton como Circe, en la que los hombres de Odiseo terminan transformados en cerdos. "Estuvo maravillosa… Esa es una de mis escenas favoritas de toda la película, cuando todos se transforman en cerdos".

Nolan explicó que quería alejarse de los recursos habituales de las pantallas verdes y los marcadores de seguimiento para abordar la secuencia de una forma más tangible, inspirándose en películas como 'Un hombre lobo americano en Londres' y 'En compañía de lobos', de Neil Jordan. Para conseguirlo, los departamentos de efectos visuales y efectos especiales trabajaron juntos en unas prótesis y cabezas articuladas que permitían manipular los rostros de los actores durante la escena.

"Diseñaron estas cabezas con un cráneo fracturado debajo, pero sujeto con imanes y cubierto con un tipo especial de piel de silicona que lucía increíblemente real, pero era muy flexible. Así que construimos estas cabezas de los actores, y en cada toma, ella podía moverse alrededor de la mesa y hacer lo que quisiera, manipulándolos como quisiera de las maneras más horribles".

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