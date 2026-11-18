Uno de los estrenos más esperados en streaming de este mes de noviembre era 'Madden', el largometraje protagonizado por Nicolas Cage y Christian Bale. Algo me olía a chamusquina con la decisión de lanzarla directamente en Prime Video sin pasar antes por cines, y las durísimas críticas que está recibiendo confirman mis sospechas.

Solamente hace falta echar un ojo al paupérrimo 13% de valoraciones positivas que tiene actualmente en Rotten Tomatoes. Eso la sitúa como la segunda película peor valorada de David O. Russell -solamente está por debajo 'Un accidente llamado amor', la cual se acabó sin contar con él-, un cineasta que ha sido nominado al Óscar hasta en cinco ocasiones. Eso sí, las dos últimas fueron hace ya más de una década por 'La gran estafa americana'.

"Parece más bien un sketch extendido de Saturday Night Live"

'Madden' sigue la historia de John Madden, un entrenador y comentarista de fútbol americano cuya participación resultó fundamental para el desarrollo de los videojuegos Madden NFL, una franquicia multimillonaria que arrancó en 1988 y todavía hoy sigue en marcha.

Sobre el papel. un material bastante atractivo, a lo que hay que añadir la presencia de dos grandes actores como Cage y Bale al frente del reparto. El problema es que el resultado no ha estado a la altura, tal y como demuestran comentarios como el de Avi Offer señalando que es "una película biográfica insulsa, sin gracia y torpe que parece más bien un sketch extendido de Saturday Night Live con un montaje entrecortado".

Por su parte, Matt Donato hace un símil deportivo apuntando que "no es que Russell cometa un error en la línea de gol; falla al atrapar la patada inicial, se rompe el ligamento cruzado anterior y lo sacan del campo en camilla", mientras que David Rooney sentencia lo siguiente: "Aunque me apasionara el fútbol americano, no me imagino disfrutando mucho de este biodrama caricaturesco, protagonizado por actores que sobreactúan de tal manera que nunca te dejan olvidar que están actuando".

Ahora habrá que ver cuál es la reacción del público, pero la de la crítica ya ha quedado bastante clara.

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