Las 11 películas imprescindibles de Nicolas Cage, ordenadas de peor a mejor

En Hollywood no existe ningún actor tan personal y particular como Nicolas Cage. En los años 90 llegó a ser una de las mayores estrellas del mundo del cine, pero luego su carrera fue en otra dirección. Trabajador incansable, su carrera está repleta de grandes títulos y ahora vamos a repasar las 11 mejores películas de Nicolas Cage.

A continuación encontraréis las 11 películas ordenadas de peor a mejor -siempre siguiendo mi criterio personal, que no se os olvide eso-, aunque todas ellas son sencillamente imprescindibles. De hecho, me ha dolido mucho tener que dejar fuera otros trabajos suyos imprescindibles, hasta el punto de que, por ejemplo, 'Leaving Las Vegas' no ha entrado por mucho que él ofrece una gran interpretación que fue premiada con el Óscar.

Además, también he dejado fuera 'Spider-Man: Un nuevo universo' por ser una producción animada en el que su participación no va mucho más allá de ser un magnífico cameo. Sin más que añadir salvo la promesa de que este artículo irá actualizándose, vamos con ellas.

'Al límite' ('Bringing Out the Dead', 1999)

El propio Cage la considera una de sus mejores películas y considera que está muy infravalorada, algo con lo que estoy muy de acuerdo. Un descenso a los infiernos tanto físico como mental del trabajador de una ambulancia interpretado por Cage con la que Martin Scorsese nos lleva a los bajos fondos de Nueva York, uniendo para eso de nuevo fuerzas con el guionista Paul Schrader. Una película sin miedo en llevar hasta las últimas consecuencias lo que propone y que merece mucho más reconocimiento.

Crítica de 'Al límite'

'El hombre del tiempo' ('The Weather Man', 2005)

Injustamente olvidada tanto dentro de la filmografía de Cage como de su director Gore Verbinski. Un acercamiento sin tapujos al desmoronamiento vital de su protagonista y una reflexión marcada de forma constante por la desilusión. Una película a (re)descubrir que maneja muy bien la forma de mezclar comedia y drama para que todo encaje en su sitio.

Crítica de 'El hombre del tiempo'

'Con Air' (1997)

Una película de acción repleta de testosterona y con un reparto de primera, pero es la curiosa presencia del humor -inolvidable todo lo relacionado con el conejo de peluche- lo que la acaba elevando muy por encima de la media y permite que aguante de maravilla múltiples revisionados. Y es que ese toque flipado habitual de estas producciones se ve muy beneficiado por ese tono tan particular que tiene este largometraje dirigido por Simon West.

Crítica de 'Con Air'

'El señor de la guerra' ('Lord of War', 2005)

Nicolas Cage unió fuerzas con Andrew Niccol, principal responsable de la excelente 'Gattaca', en este drama criminal en el que se muestra más contenido de lo habitual para sumergirse en el mundo de los traficantes de armas. Un título que mezcla entretenimiento y reflexión que quizá no profundiza tanto como nos gustaría, pero sí que lo hace más de lo que uno esperaría de una gran producción de Hollywood

Crítica de 'El señor de la guerra'

'Dream Scenario' (2023)

Nicolas Cage da vida aquí a un profesor anodino cuya vida cambia por completo al empezar a aparecer en la vida de toda la gente. Esa es la base de una genial comedia satírica sobre la cultura de la cancelación que ofrece una visión muy diferente de lo que podría suponer ser el Freddy Krueger de la generación actual.

Crítica de 'Dream Scenario'

'Snake Eyes' (1998)

Nicolas Cage dejó atrás esa imagen de héroe de acción que había cosechado durante los años anteriores convirtiéndose en un policía corrupto que deja atrás todos sus vicios para destapar una tremenda conspiración. Algunos se quedarán únicamente con su extraordinario arranque en plano secuencia, pero Brian De Palma ofrece muchos más alicientes para convertirla en un thriller de primera.

'Longlegs' (2024)

Nicolas Cage se convierte en una especie de ser tan mitológico como aterrador en este thriller que empieza como una especie de 'El silencio de los corderos' para acabar convirtiéndose en algo con voz propia. Título cumbre por ahora de la estimulante filmografía de Osgood Perkins, es particularmente brillante a la hora de echar mano de los estímulos visuales y sonoros para crear una atmósfera tan agobiante como enfermiza.

Crítica de 'Longlegs'

'Arizona Baby' (1987)

Una desternillante comedia de los hermanos Coen con mucho de cierto tipo de cine animado pero en imagen real, algo que Cage sabe aprovechar a las mil maravillas. Marcada en todos los momentos tanto por el exceso como por el desparpajo, la presencia dominante de un humor tan absurdo como genial no impide que ofrezca también una valiosa reflexión sobre algunos de los temas que aborda.

Crítica de 'Arizona Baby'

'Cara a Cara' ('Face/Off', 1997)

Una emblemática película de acción y ciencia ficción que enfrentó a unos estupendos Nicolas Cage y John Travolta. Además, sus primeros 15 minutos son sencillamente una obra maestra, mostrando además a un desatadísimo Cage como Castor Troy. Luego tiene algún que otro problema, pero sigue siendo una gozada con el sello inconfundible de John Woo.

Crítica de 'Cara a Cara'

'La Roca' ('The Rock', 1996)

Sospecho que muchos no estarán de acuerdo con encontrar tan arriba este largometraje de Michael Bay, pero es otro ejemplo de estar ante una lista completamente personal. Para mí es la cumbre del pasatiempo infalible, pues la he visto decenas de veces y siempre me lo paso en grande. Con una dirección más contenida y precisa de lo habitual en Bay, la fuerza de su reparto y la genial banda sonora impulsa una película sencillamente entretenidísima.

Crítica de 'La Roca'

'Adaptation, el ladrón de orquídeas' (2002)

Por mucho que ganase el Óscar por 'Leaving Las Vegas', la mejor interpretación de Nicolas Cage también está en su mejor película. Fruto de la genial unión entre el guionista Charlie Kaufman y el director Spike Jonze, 'Adaptation' es una maravilla que retuerce el libro de Susan Orlean para ofrecer una maravillosa reflexión sobre cómo Hollywood adapta obras ajenas, ofreciendo de paso un juego meta delicioso. Y Cage está maravilloso por partida doble, contando además con unos sensacionales compañeros de reparto.

Crítica de 'Adaptation, el ladrón de orquídeas'

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