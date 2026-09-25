Puede que hayamos comprado la entrada equivocada para 'Vengadores: Endgame' y no lo sepamos. Muy pocos cines proyectarán todas las escenas inéditas

Marvel acaba de meternos un gol por la escuadra que muchos no vieron venir. Estoy seguro de que miles de personas van a ir este fin de semana al cine a ver el reestreno de 'Vengadores: Endgame' esperando las escenas post-créditos adicionales que allanarán el camino (y la espera) hacia 'Vengadores: Doomsday'. Sin embargo, tan solo unas pocas copias en España tendrán la versión completa: el resto se tendrán que conformar con la película de siempre con un pequeño añadido.

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Así es: si vais a un cine cualquiera a ver la cuarta entrega de 'Vengadores', tan solo tendrá un minuto adicional con una secuencia inédita. Si queréis ver el nuevo final real tendréis que hacer daño a tu cartera e ir a una sala IMAX o Infinity Vision, porque es allí donde encontrarás los 3 minutos adicionales que muestran el camino hacia el Doctor Doom (Doctor Muerte en España).

Personalmente creo que no lo han anunciado bien en absoluto, porque la campaña promocional no se ha centrado en absoluto en dónde verlo, sino en, precisamente, revivir la emoción con un extra de novedades. En otras palabras: se vienen quejas en redes sociales, y con toda la razón del mundo. A nadie le gusta pagar por una versión "menor".

Hay que destacar que los Russo han señalado que 'Vengadores: Endgame - Encore' es una película "obligatoria" para vivir correctamente el camino hacia la siguiente. De hecho, las escenas que han añadido, supuestamente, harán un puente mucho más obvio entre ambas, presentando a Doom retroactivamente. ¡Las películas ya son como los tebeos, arreglando errores años después!

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