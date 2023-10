Marvel resuelve la duda que todos sus fans tienen desde hace años: este es el el orden cronológico definitivo de todas sus películas y series de las 4 primeras fases

Uno de los temas más comentados sobre el Universo Cinematográfico de Marvel siempre ha sido cuál era exactamente el orden cronológico de todas las aventuras de sus superhéroes. Hasta ahora teníamos una versión bastante fiable, pero nunca está de más que el propio estudio haya desvelado de una vez por todas el orden definitivo de todas las películas y series de las cuatro primeras fases del MCU.

Un detalle a tener en cuenta es que Marvel define lo que llaman Línea Temporal Sagrada, de la cual quedan fuera todas las series de Marvel anteriores al estreno de 'Bruja Escarlata y Visión', pero sin que ello suponga que queden fuera del canon. Además, hay una serie de títulos que se sitúan en el mismo espacio temporal, por lo que es posible que en algunos casos sucedan al mismo tiempo en lugar de uno justo antes que otro -en otros sí que ciertos eventos específicos ayudan a situarlos con mayor exactitud-.

Otro detalle importante es que tanto 'Loki' como '¿Qué pasaría si...?' se quedan fuera de este orden cronológico presentado en el libro 'The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline'. La primera por transcurrir en otra línea temporal -pero si nos ponemos estrictos, comienza después de 'Los Vengadores' aunque sea presentada en 'Vengadores: Endgame'- y la segunda por explorar visiones alternativas de lo que podría haber sucedido.

Es cierto que son varios condicionantes, pero hasta ahora nunca habíamos tenido una visión tan clara del orden cronológico de Marvel. A continuación encontraréis un repaso detallado, incluyendo cuándo transcurren todas ellas en esa línea temporal sagrada:

Junio de 1943 – Marzo de 1945: 'Capitán América: El Primer Vengador' (es descongelado en 2011)

Verano de 1995: 'Capitana Marvel'

Primavera de 2008: 'Iron Man'

Primavera de 2010: 'Iron Man 2', 'El increíble Hulk', 'Thor'

Primavera de 2012: 'Los Vengadores'

Otoño de 2012: 'Thor: El mundo oscuro'

Diciembre de 2013: 'Iron Man 3'

Primavera de 2014: 'Capitán América: El Soldado de Invierno'

Verano de 2014: 'Guardianes de la Galaxia'

Otoño de 2014: 'Guardianes de la Galaxia 2'

Primavera de 2015: 'Vengadores: La era de Ultrón'

Verano de 2015: 'Ant-Man'

Primavera de 2016: 'Capitán América: Civil War'

Primavera-Verano de 2016: 'Viuda Negra'

Verano de 2016: 'Black Panther'

Otoño de 2016: 'Spider-Man: Homecoming'

2017: 'Doctor Strange' (tiene el accidente en febrero de 2016 y llega a Kamar-Taj en otoño de 2016)

Otoño de 2017: 'Thor: Ragnarok'

Primavera de 2018: 'Ant-Man y la Avispa', 'Vengadores: Infinity War'

Otoño de 2023: 'Vengadores: Endgame', 'Bruja Escarlata y Visión'

Primavera de 2024: 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

Primavera-verano de 2024: 'Falcon y el soldado de invierno'

Verano de 2024: 'Spider-Man: Lejos de Casa'

Verano-otoño de 2024: 'Spider-Man: No Way Home'

Otoño de 2024: 'Eternals' (empieza en el año 5.000 antes de Cristo), 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

Invierno de 2024: 'Ojo de Halcón'

Primavera-Otoño de 2025: 'She-Hulk: Abogada Hulka' (consigue sus poderes en otoño de 2024)

Primavera de 2025: 'Caballero Luna', 'Black Panther: Wakanda Forever'

Otoño de 2025: 'Ms. Marvel', 'Thor: Love and Thunder', 'La maldición del hombre lobo'

Invierno de 2025: 'Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas'

¿Y la Fase 5?

En el libro no se han incluido ninguna de las producciones de la Fase 5 ya estrenadas, pero se supone que 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' transcurre más o menos en paralelo a 'Black Panther: Wakanda Forever', mientras que 'Guardianes de la Galaxia 3' se sitúa poco después del 'Especial Felices Fiestas', pero hay más dudas con 'Invasión Secreta'. Según Marvel transcurre después de 'She Hulk: Abogada Hulka' y en la actualidad de este universo, signifique lo que signifique eso.

En Espinof: