Telecinco lleva meses hundida en audiencias, así que hoy va a recurrir a una vieja solución: gastarse una fortuna en traer de vuelta a Belén Esteban

Hay quien cree que el declive de Telecinco empezó con la cancelación de 'Sálvame' hace ya más de tres años. Otros lo sitúan antes, en la pérdida de 'Pasapalabra'. No voy a utilizar este tema para reflexionar sobre si eso es así o no, pero lo cierto es que Mediaset no ha logrado dar con una oferta vespertina capaz de consolidarse en el tiempo desde aquello. Por ello, son también muchas las voces que piden volver, al menos en parte, a la fórmula que tan bien le funcionó a los de Fuencarral entonces. Ese plan tiene hoy, a partir de las 22:55, una importante cita con el regreso de Belén Esteban.

La cadena española lleva varios días promocionando el regreso de la histórica colaboradora a bombo y platillo. Lo hace a través de una intensa campaña publicitaria que vende su participación en '¡De Viernes!' como "su entrevista más esperada", generando expectación entre los espectadores y avivando los rumores sobre su posible vuelta al primer plano televisivo. Mediaset busca así convertir el programa de esta noche en uno de los grandes acontecimientos de la temporada y para hacerlo, según informan varios medios, ha tirado la casa por la ventana con un importante pago.

También parece que participará su hija (por primera vez)

Algunas fuentes, podemos leer a través de Informalia (El Economista), sitúan el caché de la madrileña en torno a los 150.000 euros únicamente por lo de esta noche. Un auténtico dineral. Lo que no está claro, al menos según la información publicada por el citado medio, es si esa cifra incluye también la participación de Andrea Janeiro, la hija que la colaboradora televisiva tiene junto a Jesús Janeiro. Hasta ahora, la joven siempre había querido mantenerse alejada de los focos mediáticos, justo lo contrario que su hermana, con quien Belén Esteban mantiene hace tiempo un cruce de declaraciones que se ha convertido en el principal motivo de esta entrevista. Si participa, eso sí, parece que lo haría vía conversación telefónica, y no estando en plató con su madre.

Dejando a un lado todo el salseo que rodea este acontecimiento televisivo, está claro que hoy también se juega parte del futuro de las tardes de Telecinco. Un buen dato de audiencia podría terminar de convencer a los ejecutivos de la cadena de Fuencarral para recuperar '¡De lunes a viernes!', formato que no fue renovado para la temporada de otoño pese a los buenos resultados cosechados durante el verano (en su contexto). También podría allanar el camino para el regreso de Belén Esteban y, con ella, de buena parte de las colaboradoras que durante años formaron parte del universo de 'Sálvame'.

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