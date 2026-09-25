Chuck Lorre, sobre el final de 'Stuart no consigue salvar el universo': "No son drogas, se llama imaginación. Algo que desaparecerá con la llegada de las sitcoms IA"

La aventura multiversal de 'Stuart no consigue salvar el universo' termina. Al menos de momento. La temporada 1 del spin-off de 'The Big Bang Theory' se ha despedido con la promesa de volver con nuevos episodios con un final bastante representativo del título de la serie.

Efectivamente, spoiler: Stuart no consigue salvar el universo. Habrá que esperar a que lo haga (o no) en otra temporada ya que después del universo de cómics, los protagonistas de la serie se han encontrado en el vacío hasta encontrarse en un nuevo mundo. Un universo meta, por así llamarlo, en el que están haciendo una sitcom (multicámara, además) basada en su aventura.

Salvar el metaverso

Todo un giro meta televisivo en el que los protagonistas se encuentran consigo mismos. O, mejor dicho, presencian a Kevin Sussman, Brian Posehn, Lauren Lapkus y John Ross Bowie en lo que saludan al público durante la grabación de un episodio de la comedia que saldrá en CBS (todo un guiño a la cadena original de 'The Big Bang Theory') este próximo otoño.

«Algo especial sucedió esa noche», recuerda el cocreador de la serie (y de la franquicia) Chuck Lorre en Deadline. Y es que durante el rodaje de ese episodio y de ese final en lo que los personajes dejaban el estudio de grabación no pudieron evitar embriagarse de nostalgia.

Para grabar el episodio usaron el estudio 25 de Warner Bros. Fue el lugar donde grabaron durante una década 'The Big Bang Theory'. La serie estuvo todavía más presente ya que las risas enlatadas que usaron para la primera parte del capítulo correspondían a un viejo episodio de la sitcom de Sheldon, Leonard y compañía. Y no sería el único guiño ni pequeña parodia (esos carteles de 'El joven Leonard' o 'Dos mujeres y media') a la dilatada carrera de Chuck Lorre.

«No son drogas, se llama imaginación. Es algo que desaparecerá en breve con el advenimiento de las sitcoms IA», responde Chuck Lorre preguntado por si hubo setas involucradas en la escritura del episodio para mantener el juego de meta ficción.

Zak Penn, cocreador, asegura que les parecía idóneo para cerrar la temporada:

«Es un lugar al que no habíamos ido e ir hacia ahí daba algo de miedo en plan ¿cómo vamos a salir de esta con el guion? Creo que el enfoque de toda la temporada fue el busca algo que pudiera se divertido pero, además, sin ir tipo "oh, y ahora van a un universo en el que todo el mundo es un pájaro o lo que sea" intentando inventar algo que supere lo que habíamos hecho y esto parecía el sitio donde ir.»

Eso sí, tendremos que esperar a la temporada 2 para averiguar cómo salen de esta.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026