La banda de 'Stuart no consigue salvar el universo' ha conocido a Flash. HBO no les dejó usar a Green Lantern

Una semana más, tenemos capítulo nuevo de 'Stuart no consigue salvar el universo' (Stuart Fails to Save the Universe). En un nuevo giro de los acontecimientos, el spin-off de 'The Big Bang Theory', ha llevado a sus protagonistas a otra realidad alternativa... una que les es extrañamente familiar. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Al final del episodio de la semana pasada, veíamos cómo Stuart (Kevin Sussman) y compañía quedaban atrapados en un cómic dentro de la tienda de cómics, valga la redundancia. Así, el episodio transcurre en el interior de dicho cómic en el que los protagonistas hacen equipo con uno de los más icónicos personajes de DC. Al menos una de sus versiones: el Flash de la edad de oro, Jay Garrick (Andy Ridings).

Héroe equivocado

Pero ese no era el plan original de los creadores de la serie. Y es que el título del episodio, 'Spoiler: no hemos conseguido a Linterna Verde' tiene bastante de verdad en este caso. Zak Penn, uno de los responsables de este spin-off reconoce que la idea original era usar a Green Lantern... pero que el hecho de que desde HBO estuviesen haciendo una serie con el personaje fue un gran impedimento:

«Nos dijeron que no podíamos tenerlo por culpa de 'Linternas', lo cual comprendí. Chuck [Lorre] se puso algo gruñón al respecto, pero Bill [Prady] y yo señalamos que Flash era perfecto, de hecho. Si necesitábamos algo que fuese de dimensión a dimensión, Flash funcionaba incluso mejor que Green Lantern.»

¿Y por qué usar al Flash de la edad de oro en lugar de las versiones posteriores? «Nos gustó mucho, simplemente porque es algo ridículo», responde Penn, «sin ánimo de ofender.»

La primera temporada de 'Stuart no consigue salvar el universo' tiene programado su final para el próximo viernes. Un final que, ya advierto, abre la puerta a una segunda temporada que está ya confirmada.

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