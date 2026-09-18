La temporada 3 de 'Ranma 1/2' está a la vuelta de la esquina. El remake de Netflix desvela un nuevo tráiler y adelanta una subida de nivel explosiva

Uno de los éxitos más inesperados de MAPPA ha sido sin duda el remake de 'Ranma 1/2'. Primero, porque el proyecto nos pilló por sorpresa saliendo de la nada y, segundo, porque con el tipo de animes oscuros en los que se ha especializado el estudio chocó mucho que se hiciera cargo de una obra así.

Aún así, el clásico de Rumiko Takahashi ha vuelto con fuerzas renovadas, y cada nueva temporada ha ido demostrando que es uno de los mejores remakes de anime en años.

Más problemas y un nuevo arco

Hace unos meses desde MAPPA ya confirmaron que la tercera temporada de 'Ranma 1/2' se estrenaría este mismo otoño. Ahora se ha ido afinando un poquito más la fecha de estreno y sabemos que Ranma y Akane regresan el próximo 3 de octubre.

Como con las anteriores temporadas, podremos seguirla semana a semana a través de Netflix. Y, en principio, podemos asumir que también irá recibiendo doblaje en castellano, que además está siendo muy cuidado y con una calidad tremenda.

Con el estreno de la tercera temporada tan cerquita, se ha desvelado un nuevo tráiler que ya nos va preparando para más enfrentamientos y un nuevo arco. En este caso nos metemos en el Arco de Entrenamiento de Ryoga, y los tráilers vienen apuntando a que vamos a tener más acción de la habitual por delante y se ha subido mucho de nivel con la animación frente a las anteriores temporadas.

En el nuevo tráiler se puede escuchar un adelanto de "Sunao Miman" de Fumino, el nuevo tema de apertura , y 'Kawaii Nai" de Yuka, el tema de ending. Ahora ya solo nos queda esperar un poquito más, porque en menos de un mes tenemos a Ranma, Akane, Ryoga y toda la tropa de vuelta para seguir recuperando este clásico.

En Espinof | Si estás enganchado al romance deportivo de 'Blue Box', aquí van otros 4 animes bien cuquis que te tienen en vilo y te dejan con el corazón calentito

En Espinof | 'Slayers', 'Yu Yu Hakusho' y otras 8 grandes series de anime de los 90 que se pueden ver en streaming si echamos de menos los clásicos