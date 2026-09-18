Mike Flanagan aún no consigue el visto bueno para adaptar la saga más épica de Stephen King, pero confía en conseguirlo algún día. "Trabajo en ella todo el tiempo"

Hace ya casi una década desde que Hollywood adaptara 'La torre oscura' a su manera en una película de hora y media sin pies ni cabeza. No le gustó a nadie, hasta los fans más acérrimos de Stephen King se han olvidado de su existencia y la saga de libros más épica del maestro del terror, con 8 títulos en su haber, permaneció como un secreto guardado solo para los lectores. Hasta ahora, porque Mike Flanagan, tras años tratando de convertirla en una serie de televisión a la altura, está más cerca de conseguirlo... aún estándo lejísimos.

La adaptación oscura

Entrevistado por Entertainment Weekly, el autor ha confirmado que sigue siendo su prioridad, pero necesita ayuda: "La manera en la que quiero hacerla requiere un compromiso enorme de un estudio". De hecho, estuvo un año y medio desarrollando la serie en Netflix antes de irse a Amazon, pero, como ha descubierto, "no ha sido más fácil". Vamos, que si algún día la vemos es porque ha hecho muchos, muchísimos favores.

"El proceso de desarrollo ha sido épico. Por supuesto, ha tardado más de lo que me gustaría, pero trabajo en ella todo el tiempo. Nunca ha parado de moverse. Simplemente se mueve a su propio ritmo". ¿Y cuál es el problema que ha encontrado al adaptar algo así? Bueno, no es solo lo larga y enorme que es: hay algo que molesta especialmente al streamer. "Dada la forma en que está conectado el universo de 'La Torre Oscura', hay personajes que pertenecen a distintos estudios". O lo que es lo mismo, antes de ver un solo episodio hay que sacar la cartera.

Y si estás pensando que 'Carrie' abre las puertas a 'La Torre Oscura', él no lo tiene tan claro: "Ciertamente no es imposible. Hay personajes en este canon que servirían a un propósito muy específico en esa historia, a los que las audiencias no reconocerían necesariamente porque solo existen en ciertos libros. Podrías decir lo mismo de Abra Stone (de 'Doctor Sueño') o Danny Torrance (de 'El resplandor'). Cómo pueden conectar los distintos mundos de Stephen King siempre está en mi cabeza", afirma.

De momento, supongo que Amazon quiere esperar a ver cómo funciona 'Carrie' antes de dar rienda suelta a las fantasías más locas (y caras) de Flanagan. Desde luego, el mundo merece algo mejor que aquella cosa de 2017.

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