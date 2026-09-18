Ya es oficial: 'Doctor Who' volverá en 2028, y BBC está dispuesta a escuchar ideas "relevantes, sorprendentes, valientes e inspiradoras"

El 6 de diciembre de 1989, 'Doctor Who' llegó a su final, tras 26 años emitiéndose sin parar y siete Doctores diferentes. Salvo una película de 1996 made in USA, no volveríamos a ver al buen Doctor hasta el 26 de marzo de 2005: se convirtió en un éxito inmediato que siguió su camino a bandazos hasta hace unos meses, donde todo indicaba que se había llegado al mismo punto muerto de antaño: el público no entró dentro de las últimas temporadas, el giro final era absurdo y su showrunner, Russell T. Davies, fue despedido. Y ahora, ¿qué? ¿Otros 16 años de espera?

Doctor... ¿Quién?

Por suerte, no llegará la sangre al río, porque tal y como hemos sabido gracias a Deadline, BBC ya ha empezado una ronda de ideas para continuar la serie, en la que los distintos productores darán ideas para renovarla. En un documento disponible en la web del canal podemos ver que quieren que la serie vuelva en la temporada 2028-2029 y pretenden que la serie siga siendo "relevante, sorprendente, valiente e inspiradora tanto para los fans de siempre como para nuevo público". O sea, que llegaría tres años después del último episodio. Ni tan mal.

Somos flexibles en la manera en la que la serie se estructura (serializada o historia-de-la-semana) y el número de episodios por temporada. No estamos necesariamente buscando trabajar con un modelo estricto de showrunner y esperaríamos, una vez en producción, utilizar guionistas episódicos. Visualmente, la serie debe parecer cinematográfica, distintiva y ambiciosa, capaz de competir por la atención del público en un mercado global muy competitivo. Apoyamos los acercamientos innovadores a la producción, construcción de mundo, efectos visuales y narrativa que maximicen la escala y el impacto emocional del universo 'Doctor Who'.

O sea, que, efectivamente, van a por todas: en el documento se puede leer también que deben desarrollar al menos un compañero (o compañera) y las historias deben ir tanto a momentos históricos como a "futuros lejanos, mundos alienígenas y la Tierra de hoy en día". Lo que viene siendo 'Doctor Who', vaya. El anuncio advierte: "Las ideas exitosas darán sustos, peligro y tensión, pero manteniéndose apto para una audiencia familiar. 'Doctor Who' abraza los temas que celebran la curiosidad, la valentía, la inteligencia y la compasión, que interrogan la condición humana y, sobre todo, debe ser y será siempre claramente británica".

Las productoras británicas tienen hasta el 2 de octubre para lanzar sus ideas. con la idea de firmar un contrato en marzo de 2027 y ponerse a la producción. Vamos, que, con suerte, 'Doctor Who' volverá a ser lo que era. Más vale TARDIS que nunca.

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