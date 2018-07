‘Doctor Who’: Todo lo que necesitas saber para pilotar la TARDIS por el espacio y el tiempo como un experto

Sabemos que con el nuevo trailer, la nueva encarnación y el hype generalizado, estás deseando sumergirte en la decimoprimera temporada de 'Doctor Who', que llegará en octubre. Pero te imponen respeto esos (literalmente) cientos de episodios y aventuras, esa cantidad inacabable de secundarios, esos argumentos secundarios que se han prolongado durante años, esa tradición que se remonta a los años sesenta (¡a la tele en blanco y negro!). Tranquilidad, que tenemos las llaves de la TARDIS.

Nuestra nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión' viene cargada de gritos en gallifreyano y de datos ideales para engancharse a la etapa de Jodie Whittaker como Doctor. Desde de qué va exactamente la serie a una cuidadosa selección de episodios de todas las épocas para qué te hagas una idea más o menos exacta de qué puedes esperar de una de las series de ciencia-ficción más queridas e influyentes de la historia.

¿Sabías que la participación de los Daleks en las Guerras del Tiempo no estuvo planeada desde el principio? ¿O cuál es el mejor punto exacto para empezar a ver la serie? ¿O que hay un Doctor que no entra en la cuenta de Doctores? ¿Has entendido algo de cualquiera de todas esas preguntas? Calma: nuestra guía para iniciarte en el universo del 'Doctor Who' te lo explica todo (o casi). Y sin necesidad de papeles psíquicos.