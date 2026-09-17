Matthew Lillard está "avergonzado" por haber participado en 'Scream 7' tras el despido de Melissa Barrera. "Está en el lado correcto de la historia"

El mes de noviembre de 2023, casi como si de una resurrección adaptada a los tiempos que corren del Macartismo y su caza de brujas anticomunista se tratase, Spyglass Media decidió despedir fulminantemente a Melissa Barrera de la producción de 'Scream 7' después de que la actriz alzase la voz contra el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Casi tres años después, la injusticia sigue trayendo cola.

Rectificar es de sabios

El señalamiento y exclusión de Barrera de la mítica saga de terror tuvo varias consecuencias, que pasaron por el no tan casual abandono voluntario de Jenna Ortega de la misma y por una merecida mala prensa tanto para el largometraje en sí como para la compañía responsable. Ahora, cuando pensábamos que el caso era ya agua pasada, Matthew Lillard se ha manifestado al respecto, asegurando estar "avergonzado" por haber formado parte de la séptima entrega de la franquicia.

Durante una sesión de Q&A recogida en un vídeo de TikTok, el actor, que lanza un buen dardo a un Ed Sheeran que se ha mostrado equidistante para seguir vendiendo entradas después del despido de Macklemore de su gira —y de la deserción del resto de artistas involucrados—, ha expresado lo importante que es alzar la voz por las causas justas, aunque no siempre sea sencillo hacerlo.

Es algo humano, es lo que somos… No sé qué otra cosa hacer. En mi caso, tengo hijos queer; si no defiendo a los niños queer o a los de la comunidad trans, ¿qué coño estoy haciendo?

Pero si no alzo la voz ante el silenciamiento de Melissa Barrera… Escucha, no creo que sea fácil en todo momento. Melissa Barrera, que es una actriz maravillosa, fue despedida por lo que dijo. Es una auténtica mierda y es muy duro, pero ella está en el lado correcto de la historia.

Lejos de ser un ejercicio de hipocresía por parte del intérprete, el bueno de Matthew ha entonado el mea culpa, subrayando que la emoción por volver a dar vida a Stu Macher en 'Scream 7' le impidió ver el bosque. Ahora, todo lo que queda es arrepentimiento por no haberse negado y haber dado la cara por Melissa Barrera cuando tocaba.

Y cuando empiezan a ir a por tu trabajo, a veces merece la pena. Pero solo voy a decir que, con lo que le pasó a Melissa, el mundo entero no alzó la voz. Ella se adelantó como un año a lo que estaba pasando, pero el mundo entero debería haber alzado la voz y haber dicho: “Tiene razón”, y no lo hicieron. Y eso es brutal.

Y luego volví para rodar Scream y me llamaron la atención. Y pensé: “Joder, qué cruel”. Me siento mal por ello, me da vergüenza. Porque en ese momento estaba tan emocionado por volver que no pensé realmente en Melissa ni en el proceso, y no dije “no”. Me siento avergonzado, y esa es la verdad.

Rectificar y abrazar públicamente nuestros errores es de sabios, y con sus palabras, Matthew Lillard acaba de demostrar que, como Barrera, está en el lado correcto de la historia.

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