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Es oficial. La película con el récord del título más largo de la historia tiene 179 caracteres y está protagonizada por una ganadora del Óscar

No quedó otra que acortarlo, siendo especialmente ridículo que en Estados Unidos se redujese a una sola palabra

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Mikel Zorrilla

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Hay récords de todo tipo, pero sospecho que muchos nunca habían caído pensar que también existe uno otorgado por Guinness World Records al título de película más largo de todos los tiempos. Ese honor corresponder de forma oficial a una película de 1978 dirigida por Lina Wertmüller -la primera mujer de la historia en ser nominada al Óscar de mejor dirección- y protagonizada por Sophia Loren, ganadora de un Óscar por 'Dos mujeres', Marcelo Mastroianni y Giancarlo Giannini.

La película en cuestión tiene el título original de 'Un fatto di sangue nel comune di Siculiana fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici. Amore-Morte-Shimmy. Lugano belle. Tarantelle. Tarallucci e vino.', que se traduciría como 'Un baño de sangre en la ciudad de Sculiana entre dos hombres por una viuda; se sospecha que hay motivos políticos. Amor, muerte y bailes sensuales. Bellezas de Lugano. Tarantelas. Tarallucci y vino.'

No quedó otra que acortarlo

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La película cuenta la historia de Titina Paternó, cuyo esposo ha sido asesinado de forma brutal por la mafia siciliana, lo que hace que viva con sed de venganza. La aparición de dos hombres en su vida, un abogado socialista por un lado y el primero de su marido por otro, hace que ponga en plan su marcha para vengarser del alcalde del pueblo siciliano en el que vive.

Un título tan largo trajo muchos problemas, y ya en su Italia natal se acorta normalmente hasta dejarlo en 'Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici', pero en el resto del mundo fueron bastante más allá hasta dejarlo de una forma directa irreconocible.

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Por ejemplo, la película es conocida en España por el nombre de 'La viuda indomable', pero es que su título en Estados Unidos fue de simplemente 'Revenge', mientras que en otros países internacionales se la conoció como 'Blood Feud'.

Si os habéis quedado con ganas de verla o simplemente queréis poder hablar más de ella cuando queráis quedar bien y dar el dato del récord, lo tenéis fácil para verla en streaming, pues 'La viuda indomable' está actualmente disponible en Filmin.

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