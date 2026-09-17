'Linternas' bebe mucho de las películas de los hermanos Coen. Kelly Macdonald sabía perfectamente cuál usar de referencia: "No puedes no pensar en ella"

Poco a poco 'Linternas' se va adentrando en su recta final, aunque parece que gran parte de la investigación de Hal Jordan y John Stewart en Rushville se ha resuelto en su quinto capítulo. Aún así quedan muchos cabos abiertos, aunque el episodio más reciente ha sido muy intenso, no solo para nuestros dos Linternas Verdes titulares, sino también para la gente de a pie de este pueblo de Nebraska.

Especialmente para la sheriff Kerry, a quien interpreta Kelly Macdonald, que se ha encontrado entre la espada y la pared y teniendo que elegir muy cuidadosamente sus alianzas desde el inicio de la serie.

Una sheriff de pueblo pequeño

Aunque se está comparando mucho 'Linternas' con 'True Detective', lo cierto es que la serie de DC también bebe mucho de las películas de los hermanos Coen. Especialmente de 'No es país para viejos', según el propio director James Haws. Curiosamente, Macdonald apareció en la película, pero su inspiración principal para interpretar a la sheriff Kerry en realidad tiene más que ver con otro clásico inigualable de los Coen: 'Fargo'.

"No, se ha mencionado mucho en paneles sobre la serie. Definitivamente fue un punto de referencia para los creadores de 'Linternas', pero para mi los hermanos Coen llegaron de otra manera", explicó la actriz a The Hollywood Reporter. "Es dificil pensar en una sheriff de un pueblo pequeño de Estados Unidos sin pensar en Francis McDormand en 'Fargo', ella era la referencia para mi."

Aunque Macdonald concede que el tono y las similitudes con 'No es país para viejos' están muy presentes en la serie, que ha sabido rescatar esa sensación de Western que tan bien funciona en este tipo de historias: "Unos forasteros llegan a un pueblo pequeño, y los lugareños no son muy amistosos con ellos, es un territorio clásico de Western".

Jason Ritter, su marido en la pantalla, se lamentó de que no le dejasen llevar un corte de pelo tazón como referencia a Javier Bardem, lo que habría hecho la referencia redonda. Pero, como Macdonald reflexionó, el pelo tazón del universo DC ahora mismo ya es la seña de identidad de Guy Gardner... Quien habrá que ver si finalmente se deja caer por 'Linternas'.

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