'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' estrena su nuevo e impactante tráiler, que promete la película más brutal de la saga

Aunque todos dimos por terminada la saga de 'Los juegos del hambre' con la segunda parte de 'Sinsajo' en 2015, lo cierto es que sigue teniendo fuelle. Así, hace tres años 'Balada de pájaros cantores y serpientes' tuvo cierto tirón en taquilla y demostró que el interés por Panem seguía vivo... Al menos lo suficiente para justificar otra precuela más. Ahora, 'Amanecer en la cosecha' nos contará la historia de Haymitch Abernathy en sus propios juegos: aunque sepamos cómo va a terminar, es suficiente para mantener a los fans, como poco, interesados.

A fuego con los juegos

Mientras Suzanne Collins siga sacando novelas de la saga, Hollywood seguirá allí para adaptarlas. Más aún cuando vendió 1,5 millones de ejemplares en su primera semana en las librerías, triplicando las ventas de 'Sinsajo'. Y parece que Francis Lawrence, al mando de la saga por quinta vez, no ha perdido la oportunidad de dejarse llevar a lo grande, como podemos ver en su espectacular primer tráiler.

'Amanecer en la cosecha' se estrenará el 20 de noviembre con el doble de presupuesto que la entrega anterior, que se traduce en un reparto de élite. Más allá de las caras jóvenes, tendremos a Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke y los esperables cameos (no confirmados) de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Vamos, que los quincuagésimos Juegos del Hambre lo tienen todo para ser un pequeño gran bombazo en taquilla.

El tráiler, desde luego, es espectacular, y todo apunta a que los fans disfrutarán de lo lindo de la película más brutal de la saga: poco importa que sepamos perfectamente quién resultará victorioso de la contienda, porque 'Los juegos del hambre' sigue más vivo que nunca... Y aún le queda mucho por delante siempre que Collins vuelva a sentarse a escribir o Hollywood, cómo no, tire de inventiva.

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