'Neagley' no es 'Reacher' y está bien que sea así. El spin-off de la serie de Prime Video tiene menos puñetazos y una personalidad propia

'Reacher' ha sabido encontrar muy bien el equilibrio entre la acción desmedida, el humor, la violencia y un protagonista que puede solucionar prácticamente cualquier problema a base de puñetazos. Pero también tiene los matices suficientes para que la fórmula no termine convertida en una simple fantasía de puños y dinámicas de poder.

Por eso, la llegada de 'Neagley', el primer spin-off de la serie de Prime Video, planteaba una pregunta inevitable, que es si sería capaz de funcionar sin su enorme protagonista. La respuesta es que sí, aunque con algunos matices. Frances Neagley (Maria Sten), abandona la sombra de Jack Reacher para convertirse en el centro de una historia propia, más interesada en la investigación policial y en explorar la psicología de sus personajes que en encadenar peleas espectaculares. La serie sigue teniendo conspiraciones, asesinos, corrupción, organizaciones criminales y suficiente acción como para recordar de dónde viene, pero cambia el tono y dedica mucho más espacio a conocer a una protagonista que en 'Reacher' siempre había estado en un segundo plano.

Su propio misterio y equipo

Cuando una amiga de su infancia aparece muerta en circunstancias sospechosas después de haberse unido a una secta, Frances Neagley se ve arrastrada a una nueva investigación. Pero pronto se destapa una conspiración mucho mayor, con fármacos experimentales, asesinos internacionales, policías corruptos y personas poderosas convencidas de que pueden hacer lo que quieran sin que haya consecuencias. La premisa mantiene ese gusto por las conspiraciones enormes y los villanos desproporcionados que caracteriza al universo de 'Reacher', aunque aquí la protagonista necesita recurrir mucho más a sus habilidades como detective.

De hecho, una de las principales diferencias respecto a la otra serie está precisamente en la manera de resolver los problemas. Neagley también sabe repartir golpes y la acción sigue teniendo un peso importante, pero la serie dedica más tiempo a seguir pistas, interrogar personajes y reconstruir lo que ha ocurrido. El misterio de la secta de la granja Echo Canyon termina convirtiéndose además en una historia sobre el trauma y la manera en que determinadas experiencias pueden marcar a una persona durante toda su vida. De esta manera, la investigación funciona así como algo más que una sucesión de obstáculos para la protagonista.

Porque esta otra serie tiene mucho más interés en explicar quién es su protagonista. Desde su aparición en la primera temporada de la serie original sabemos que Neagley tiene hafefobia, un miedo al contacto físico que está relacionado con experiencias traumáticas de su pasado. Y el spin-off utiliza esa característica para explorar su personalidad, sus dificultades para relacionarse con otras personas y, especialmente, su complicada relación con su padre moribundo. Maria Sten encuentra así mucho más espacio para desarrollar al personaje y convertir lo que inicialmente parecía una peculiaridad en una parte fundamental de su historia.

Más emoción sin renunciar a la acción

De esta manera, el trauma se convierte en el elemento que conecta a buena parte del nuevo equipo de Neagley. Hudson Riley (Greyston Holt), es un detective que procede de una familia con antecedentes criminales y trata de alejarse de ese pasado; Keno (Jasper Jones) es un estafador que termina convirtiéndose en informante de Neagley; y Renee Birdwhistle (Adeline Rudolph), una empleada de su agencia que aspira a convertirse en investigadora privada, también arrastra sus propios traumas. Todos ellos terminan formando un equipo bastante diferente al de 'Reacher', pero con una dinámica propia que permite que la serie explore algo más que la clásica lucha entre buenos y malos.

Al mismo tiempo, 'Neagley' no pretende abandonar la parte más disparatada de la franquicia. Sigue siendo sensacionalista, exagerada y consciente de que está contando una historia en la que los villanos pueden comportarse como auténticos villanos de cómic. La trama mezcla espionaje corporativo, conspiraciones, sectas y asesinatos, mientras Neagley sigue demostrando que tampoco necesita a Reacher para enfrentarse a cualquiera que se cruce en su camino. Alan Ritchson aparece brevemente al comienzo para dejar clara la conexión con la serie original, pero después desaparece para que Frances pueda ocupar el centro de la trama.

'Neagley' no es 'Reacher', y precisamente ahí está su encanto, porque conserva la acción y el espíritu de la franquicia, pero apuesta por una protagonista más compleja y por una historia que quiere dedicar tanto tiempo a investigar sus misterios como a descubrir qué hay detrás de la persona que los resuelve.

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