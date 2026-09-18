Así son los personajes de 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' y sus diferencias con los reales

Ryan Murphy vuelve a adentrarse en uno de los crímenes más famosos de la historia de Estados Unidos. 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' ya está disponible en Netflix desde este 17 de septiembre y convierte el célebre caso de 1892 en la cuarta entrega de la antología 'Monstruo', creada por Murphy e Ian Brennan.

En esta ocasión, el foco está puesto en Lizzie Borden, la mujer acusada de asesinar a hachazos a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby Borden. Un caso que terminó con su absolución, pero que no consiguió librarla de las sospechas y especulaciones que la acompañaron durante décadas.

La producción cuenta con Ella Beatty, Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Billie Lourd y Jessica Barden entre sus principales protagonistas. Este es el reparto de 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' y los personajes reales a los que interpretan.

Ella Beatty es Lizzie Borden

Ella Beatty como Lizzie Borden en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

El rostro central de la temporada es Ella Beatty, que interpreta a Lizzie Borden. La actriz, hija de Warren Beatty y Annette Bening, debutó en televisión en 'Feud: Capote vs. The Swans' y posteriormente participó en 'Si pudiera, te daría una patada'.

Beatty ha preferido no revelar públicamente si considera que la protagonista fue culpable o inocente: "Tengo una opinión al respecto. No creo que quiera compartirla porque nuestra serie trata realmente de explorar si lo hizo y por qué. Mi trabajo como actriz, independientemente de mis sentimientos u opiniones, era dar vida a lo que veía en la página”, ha explicado a Entertainment Weekly.

Vicky Krieps es Bridget (Maggie) Sullivan

Vicky Krieps como Bridget (Maggie) Sullivan en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

Por último, Vicky Krieps interpreta a Bridget Sullivan, la criada de los Borden y una figura especialmente importante en la historia. La actriz, conocida por 'El hilo invisible' y 'Tiempo', ya había trabajado en 'Monster: La historia de Ed Gein'.

En la cuarta temporada, Bridget toma el nombre de Maggie, mantiene una estrecha relación con Lizzie y aparece vinculada a las sospechas que rodearon el caso. Krieps también asume otro personaje dentro de la temporada: la condesa Elizabeth Báthory, la aristócrata húngara acusada en el siglo XVI de asesinar a jóvenes mujeres.

Charlie Hunnam es Andrew Borden

Charlie Hunnam como Andrew Borden en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

Después de interpretar a Ed Gein en la tercera temporada de 'Monstruo', Charlie Hunnam continúa en la antología de Ryan Murphy, aunque ahora con un personaje muy diferente: Andrew Borden, padre de Lizzie y exitoso empresario de Fall River.

El actor destaca una dificultad evidente a la hora de reconstruir al personaje: existe mucha menos información sobre Andrew que sobre su hija: "Hay muy poco que se sepa sobre él. Lo leí todo y, obviamente, Lizzie está muy bien documentada, pero Andrew es una especie de misterio".

Hunnam lo define además como un hombre reservado y taciturno, marcado por varias tragedias familiares. Su hija menor, Alice, murió en 1858 y su primera esposa, Sarah Morse, falleció en 1863: "Era alguien que no podía procesar ni superar la tragedia de perder a su primera esposa y a su hija, y vivía en esa prisión creada por él mismo, la prisión de su propio dolor".

Rebecca Hall es Abby Borden

Rebecca Hall como Abby Borden en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

Rebecca Hall interpreta a Abby Borden, segunda esposa de Andrew y madrastra de Lizzie. La actriz, conocida por películas como 'Christine' y 'Resurrection', se incorpora así de nuevo al universo de Ryan Murphy tras su participación en 'The Beauty'.

Hall explica que quiso jugar con la imagen clásica de la madrastra malvada, pero introduciendo contradicciones en el personaje: "Me interesaba interpretar esa idea arquetípica de la madrastra malvada, alguien muy contenida y controlada, pero que también es un completo desastre".

Billie Lourd es Emma Borden

Billie Lourd como Emma Borden en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

Billie Lourd interpreta a Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie. La actriz forma parte desde hace años del universo de Murphy y también es conocida por su papel en la saga 'Star Wars' y por sus apariciones en 'American Horror Story'.

Emma sobrevivió a su hermana, aunque murió en 1927, apenas nueve días después que Lizzie. Tras su fallecimiento, dejó 100.000 dólares destinados a distintas organizaciones benéficas.

Jessica Barden es Nance O’Neil

Jessica Barden como Nance O'Neil en 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden'

La británica Jessica Barden se pone en la piel de Nance O’Neil, actriz de teatro y amiga de Lizzie. La serie recrea una relación cercana entre ambas, aunque existe una diferencia importante respecto a los hechos conocidos: su amistad comenzó después de los asesinatos, no antes.

La relación entre Borden y O’Neil llegó a ser objeto de numerosas especulaciones y se ha relacionado históricamente con el distanciamiento entre Lizzie y su hermana Emma.

Así, 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' reúne a un reparto de rostros conocidos para reconstruir un caso que, más de 130 años después, continúa rodeado de preguntas. Lizzie fue absuelta, pero la duda sobre lo ocurrido en aquella casa de Fall River nunca desapareció. Y precisamente ahí vuelve a poner el foco la nueva serie de Netflix.

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