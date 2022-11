"No todas las historias gays tienen que ser felices". Ryan Murphy critica que Netflix retirase la etiqueta LGTBQ de 'DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

¿Os habíais quedado con ganas de otro episodio en la cada vez más nutrida lista de polémicas en torno a 'DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'? Pues, tranquilos, porque después de declaraciones de familiares de víctimas molestos, controversias respecto a la glorificación del psicópata protagonista y disfraces retirados de plataformas de venta, continúa el toma y daca sobre otro de los temas candentes derivados de la serie de Netflix.

Luz y oscuridad

Hace cosa de un mes os contaba que la plataforma de streaming había decidido retirar la etiqueta LGTBQ de la ficha del show después de que varios usuarios y miembros del colectivo protestasen en redes sociales. Ahora, Ryan Murphy, creador de 'Monstruo', ha manifestado su opinión al respecto; y no está nada contento.

En una entrevista con The New York Times, Murphy ha manifestado su opinión, alegando que no todas las historias LGTBQ tienen que ser felices.

"No creo que todas las historias gay tengan que ser historias felices. Hubo un momento en Netflix en el que quitaron la etiqueta LGTBQ de Dahmer, y no me gustó y pregunté por qué lo habían hecho, y dijeron que fue porque la gente estaba molesta porque era una historia terrible. Yo estaba en plan, 'Bueno, sí'. Pero era la historia de un hombre gay y, lo que es más importante, sus víctimas gays".

Además de esto, el showrunner se ha mostrado muy orgulloso del modo en que se trata el racismo, la homofobia y la visibilización de minorías en la producción.

"Fue la cosa más grande que he visto que, de algún modo, examina lo fácil que es salirte con la tuya gracias al privilegio blanco. ¿Cuáles son las reglas ahora? ¿No deberíamos hacer nunca una película sobre un tirano? Hay una escena de cinco minutos de tres hombres gays y sordos en una pizzería hablando en lenguaje de signos sobre citas, la vida gay, y sobre lo difícil que es todo para ellos. No podía creer que estuviese recibiendo el regalo de poner eso en televisión".

¿Cerrarán las palabras de Ryan Murphy esta controversia? ¿Volverá Netflix a incluir la etiqueta LGTBQ y a reiniciar el bucle? Estad atentos a esta y a cualquier otra polémica sobre 'DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' que pueda surgir durante ya no los próximos días, sino los próximos minutos.