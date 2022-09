"Esta no es la representación que buscamos". Netflix retira la etiqueta LGTBQ de 'Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer' después de las quejas recibidas

Además de estar gozando de una enorme popularidad en Netflix, ubicándose en el número uno de lo más visto en España después de batir récords para convertirse en el mejor estreno de todos los tiempos para una serie en la plataforma, 'Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' está viéndose rodeada de polémicas y controversias varias desde su lanzamiento —nada nuevo en los tiempos que corren—.

Hace un par de días os contábamos cómo Rita Isbell, hermana de una de las víctimas del Caníbal de Milwaukee, cargó contra la producción de Ryan Murphy protagonizada por Evan Peters señalándola como una creación nacida de la "pura avaricia" que sólo está consiguiendo traumatizar de nuevo a quienes vivieron de cerca los crímenes que relata.

Pero esto no es todo, ya que hoy hemos conocido que la Gran N ha decidido eliminar la etiqueta LGTBQ de 'Monstruo', que acompañaba a las de "inquietante" y "siniestro" en la ficha de la miniserie debido a la orientación sexual de su protagonista, después de las quejas proferidas por parte de miembros del colectivo en redes sociales como TikTok o Twitter.

Hey hi @netflix I IMPLORE you please reconsider having Dahmer with the LGBTQ tag, especially as one of its tags right when you open the app 😭 pic.twitter.com/sxVhVTlPwG