"Es triste que estén haciendo dinero de esta tragedia. Es pura avaricia": la hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer estalla contra la serie de Netflix

Con el auge del true crime en televisión, los casos que retratan a menudo abren viejas heridas en los familiares tanto de culpables como de las víctimas, sobre todo de estas últimas. La nueva serie de Ryan Murphy, 'DAHMER - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer' no ha sido una excepción con el crudo relato de los asesinatos perpetrados por este psicópata.

Algo que ha causado que los familiares de sus víctimas anden bastante molestos. En concreto los de Errol Lindsey, cuya hermana Rita Isbell (que además ha sido retratada en la muy notable miniserie de Netflix), ha estallado a través de un artículo para Insider.

En él, la mujer relata tanto su experiencia real en el juicio (y su sonoro discurso) como lo que sintió cuando lo vio en la ficción. Una experiencia nada agradable de la que concluye:

Netflix Jeffrey Dahmer’s victim’s sister and the real Rita in 1992 #jeffreydahmer #serialkillers #truecrime #truecrimecommunity pic.twitter.com/t8fZe1S2oT