Llega el milagro del año rodeado de muertos vivientes. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Se veía venir, pero el retorno de las hermanas Owens de Sandra Bullock y Nicole Kidman hace siete días no ha sido suficiente para inyectar un poco de vida en una taquilla ha seguido descendiendo después de una temporada veraniega de ensueño. En esta ocasión, el pasado fin de semana solo congregó a algo más de medio millón de espectadores que aportaron 4,25 millones de euros a unas salas de cine que han perdido casi 750 000 euros por el camino.

El quinteto de títulos más vistos entre el 11 y el 13 de septiembre nos ha dejado una foto finish ajustadísima en la que ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’ volvió a hacerse con la primera posición con 0,58 millones de euros en el bolsillo, seguida de cerca por 'La Odisea' y 'Prácticamente magia 2', que completaron el Top 3 con 0,55 y 0,52 millones respectivametne. 'Spider-Man: Brand New Day' y 'El ser querido' completaron el ranking con 0,47 y 0,45 millones por cabeza.

Los estrenos del 18 de septiembre de 2026

Si no nos fallan los cálculos, este viernes 18 de septiembre las cosas deberían mejorar, aunque sea ligeramente; y es que entre las novedades que llegan este finde a nuestros cines se encuentra la esperadísima nueva adaptación de 'Resident Evil' capitaneada por Zach Cregger. El autor tras 'Weapons' y 'Barbarian' lleva a su terreno la saga de videojuegos de Capcom en otro de sus cócteles de terror, impacto y cachondeo con una pinta espectacular.

Junto a la aventura en clave de survival horror, si hay un lanzamiento que celebrar, ese es el de 'Coyote vs. Acme'. Después de que Warner Bros. tirase a la basura la película y decidiese no estrenarla una vez terminada, el clamor popular terminó haciendo que Zaslav y compañía vendiesen la producción al mejor postor para que, finalmente, haya acabado llegando a la gran pantalla con una buena dosis de comedia a medio camino entre la animación y la acción real.

Si lo tuyo es el cine bélico sobrio y maduro, el australiano Anthony Maras traea bajo el brazo su flamante 'Tiempo de victoria'. Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon y Damian Lewis encabezan el reparto de este cóctel de thriller, drama y filme de guerra ambientado en las 72 horas previas al determinante Día D de la II Guerra Mundial, y que convierte como inesperado protagonista al las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, los paladares más inclinados hacia la acción tienen una ración doble de lo más apetecible. Por un lado tenemos 'En la zona gris', el nuevo largometraje del incombustible Guy Ritchie, que vuelve con un cóctel marca de la casa protagonizado por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal —casi nada—; por otro, Liam Neeson vuelve a a la carga protagonizando 'Operación Teheran', un thriller de espionaje ambientado en la guerra de Afganistán dirigido por Guy Moshe —'Bunraku'—.

Los estrenos de la semana los completan el drama familiar 'Sus hijos', escrito por Sarah Polley y protagonizado por Bill Nighly; y las comedias francesas 'Mis queridísimos padres' y 'Se abre la veda 2'.

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