'Doctor Who: La bestia estelar' es todo un regalo para los fans: el primer especial del 60 aniversario en Disney+ nos devuelve la magia de las aventuras de David Tennant y Catherine Tate

No sé vosotros, pero servidor no es todavía consciente de que, por primera vez en la historia de la serie, vamos a poder ver en España 'Doctor Who' simultáneamente a su emisión en BBC. De hecho, todavía hay varias temporadas inéditas en nuestro país... pero, afortunadamente, no es el caso de los especiales del 60 aniversario de la serie de aventuras y ciencia ficción, que se podrán ver en Disney+.

Un trío de especiales semanales, el primero de los cuales ('La bestia estelar') ya está disponible, que venían con una expectativa superior a lo habitual debido a que suponía el regreso efímero de David Tennant como el Doctor y de Catherine Tate como Donna Noble, una de sus grandes y más míticas companions. Si eso fuera poco, también suponía el regreso de Russell T. Davies (del que hace poco vimos 'Nolly') al frente de la saga.

Temía, eso sí, que de tanto como estaban cebando este triple regreso al final esto resultase en nada... en algo decepcionante y que termine siendo uno de tantos especiales olvidables que tiene la serie cada navidad/año nuevo. Nada más lejos de la realidad. Si bien hay que reconocer que a veces no todo está tan fino como uno podría exigir, ha sido todo un regalo para los fans.

Keep it campy

No voy a adelantar demasiada trama, tan solo lo que ya por los adelantos vimos: una nueva amenaza hace que el Doctor se reencuentre con Donna Noble, algo peligroso ya que si la mujer recuerda sus aventuras, morirá. O, al menos, eso se estableció en su momento. Sin embargo, las circunstancias harán que tanto ella como su familia sobre todo su hija Rose (Yasmin Finney) se involucren cuando en su jardín aparezcan soldados que persiguen a una adorable criatura alienígena (adaptando así el cómic de Pat Mills y Dave Gibbons).

Hay que decir que se nota el aumento de presupuesto insuflado por Disney, que pasa a coproducir junto a BBC la serie de viajes en el tiempo... pero esto no quiere decir que se haya perdido ese aspecto ¿retrofuturista? y de monstruos/alienígenas que parecen salidos de una producción de cine B. El keep it campy del 'Doctor Who' de esos dosmiles regresa en todo su esplendor.

Aquí, claramente, hay que tener cierto cuidado al equilibrar el estilo y casarlo con la historia y con momentos más serios. Davies ha demostrado durante años que se puede mover estupendamente entre lo festivo y lo trágico y aquí se apoya bien en la mágica dupla de Tennant/Tate para no solo mantenernos con los pies en la tierra sino, también, darnos la emoción y la implicación necesaria para que estemos una hora pasándolo bien.

Esto no quiere decir que no todo sea un acierto. Esa tendencia al "camp" a veces puede ser difícil de digerir, sobre todo a la hora de poner los giros de guion y de los personajes y creo que hay un par de conveniencias, por así llamarlas, que no resisten un revisionado... así como un par de alegorías demasiado obvias. Pero claro, lo reconozcamos o no, no dejamos de estar ante una serie de vocación juvenil/infantil... o, bueno, para toda la familia.

Como persona que, a pesar de las asperezas y altibajos de las últimas etapas, nunca se ha bajado del carro (de la TARDIS, mejor dicho) de 'Doctor Who', he de decir que este emocionante primer especial me ha entusiasmado y me devuelve un poco las ganas de seguir viendo la serie en lugar de verla por inercia (o por trabajo). Todo un logro que, espero, se vaya repitiendo en los dos especiales que nos quedan y en el debut de Ncuti Gatwa en el correspondiente de Navidad.

