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María Galiana vuelve a hablar de 'Cuéntame': "Es una mentira como la copa de un pino que esté contra la serie"

La veterana actriz aclara que no se arrepiente de su paso por la ficción, solo que le habría gustado hacer más cosas

María Galiana vuelve a hablar de 'Cuéntame': "Es una mentira como la copa de un pino que esté contra la serie"
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marcos-yasif

Marcos Yasif

Editor equipo transversal
marcos-yasif

Marcos Yasif

Editor equipo transversal
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Un día más nos toca hablar de 'Cuéntame cómo pasó', y no para hacerlo de su posible regreso ahora que se cumplen 25 años de su primer capítulo, sino por las sorprendentes declaraciones hace unos días de María Galiana (Herminia), en las que mostraba su pesar por haber estado 22 años interpretando el mismo papel en la serie de televisión. "Un desperdicio", llegó a decir. Pero ¿significa esto que se arrepiente de salir en ella?

"He estado 22 años haciendo 'Cuéntame' con muchísimo gusto"

Absolutamente no. Galiana estuvo en El perro andaluz by Manu Sánchez este jueves y, como no podía ser de otra manera dado el revuelo formado esta semana, quiso salir al paso de la controversia y aclarar que "es una mentira como la copa de un pino" que esté contra 'Cuéntame': "Por favor... Después de 22 años haciéndolo, desde el año 2001 hasta 2023, pero haciéndolo con muchísimo gusto, con muchísima ilusión, queriendo muchísimo a todos mis compañeros. Ayer sin ir más lejos estuve con Imanol porque estuvimos presentando la próxima temporada de teatro", comentó en el programa.

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"Para un actor o actriz el hecho de repetir permanentemente un personaje supone que dejas de hacer otras cosas".

No reniega, por tanto, de la legendaria ficción de Televisión Española, pero sí insiste en que le hubiera gustado poder haber interpretado muchos más papeles que el de, simplemente, la abuela de Cuéntame: "Yo soy muy vieja pero muy inocentona, en el sentido de que expreso lo que siento en el momento, pero justificando algo que me está pasando. Por ejemplo, llevo muchísimos años haciendo una misma cosa, y para un actor o actriz el hecho de repetir permanentemente un personaje supone que dejas de hacer otras cosas", explicó a Manu Sánchez en su show de entrevistas de La 1. "Entonces, en un momento determinado, tú dices: Hombre, me hubiera gustado también hacer, por ejemplo, como dije, si hicieran una serie sobre Isabel II... Yo lo haría estupendamente porque soy gorda y chata como ella. Espontáneamente digo: he estado veintitantos años haciendo de abuela, yo podría haber hecho otras cosas... Bueno, podría haber hecho otras cosas siempre de vieja: podía haber hecho La Celestina, de Gertrudis, la madre de Hamlet", agregó.

Lo bueno es que sigue actuando. Como ya hemos comentado en noticias pasadas, Galiana se convirtió en actriz profesional con prácticamente medio siglo de vida, pasando buena parte de su carrera interpretativa en Cuéntame cómo pasó, pero como dice en esta entrevista no significa que se arrepienta de haber participado en esta serie, sino que le hubiera gustado haber dado vida a muchos otros personajes en cine o TV.

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