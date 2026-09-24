Tom Cruise presentó su mejor película de ciencia ficción en tres países durante 24 horas. "Duermes un par de horas, te levantas y vuelves"

Si a veces ya nos cuesta tener ocho horas de trabajo y acabamos completamente reventados con un simple viaje en metro, imaginad lo que es trabajar 24 horas seguidas, montarte en dos aviones, presentar varias veces la misma película y pisar tres países distintos en tiempo récord. Pues eso es lo que hicieron Tom Cruise y Emily Blunt en 'Al filo del mañana': una maratón brutal que no creo que nadie quiera repetir.

Live. Host. Repeat.

Unos días antes del estreno, Blunt no sabía qué ideas de prensa había para la película: se estrenaba el 28 de mayo de 2014 en casi todo el mundo e imaginaba la típica alfombra roja en Los Angeles... hasta que escuchó que el plan era empezar a las 6:30 de la mañana en Londres (justo lo que apetece a esa hora, un English Breakfast y una película), seguir en París a mediodía y terminar en Nueva York. Todos con distintos outfits, pero la misma energía. Si me ha dado pereza escribirlo, imagina hacerlo.

Como Blunt declaró a Today, siempre supo quién estaba detrás de la ocurrencia, y no era una agencia de marketing: "Cuando escuché la idea de tres premieres en un día, simplemente dije 'Esto es idea de Tom'". El día empezó con Cruise tomando un café en la alfombra roja de Londres mientras esquivaban las gotas de lluvia y terminó con los dos montándose en su propio avión a solas para descansar. De hecho, ella vivió el viaje París-Nueva York en pijama y acurrucada con su maquilladora.

Por su parte, Cruise, que es la intensidad en estado puro, apenas echó una siesta rápida. Como declaró después: "Me siento bien, es como hacer una película. Duermes un par de horas, te levantas y vuelves". Dicho y hecho: el actor se sacó fotos durante una hora en la premiere neoyorquina (después de haberlo hecho en Londres y París) y llevó al éxito en taquilla y a que, aún ahora, todo el mundo la recuerde y quiera esa prometida secuela que está tardando más de la cuenta. Para 'Días de Trueno 2' sí que hay tiempo, ¿eh, Tom?

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