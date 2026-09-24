25 años después, vuelve el mejor trabajo de Steven Spielberg en el género bélico

Entre su infinidad de virtudes como cineasta, si por algo destaca Steven Spielberg, además de por su descomunal dominio del lenguaje visual, es por su capacidad para adaptarse a cualquier género imaginable y firmar obras memorables independientemente de su naturaleza. El de Cincinnati ha brillado en la ciencia ficción, en el cine de aventuras, en el thriller y, por supuesto, lo ha hecho en múltiples ocasiones en el género bélico.

Vuelve la Compañía Easy

El Rey Midas de Hollywood ha firmado siete largometrajes de guerra —o ambientados en marcos históricos bélicos— para la gran pantalla. Un septeto de obras tan variopintas como '1941', 'El puente de los espías', 'El imperio del Sol', 'War Horse' y, por supuesto, una 'Salvar al soldado Ryan' que se encuentra entre los mejores títulos de la historia dentro de su categoría.

No obstante, puede que su trabajo de este corte más sólido y celebrado esté alejado del medio cinematográfico, esté en cierto modo hermanado con la mencionada cinta de 1999 protagonizada por Tom Hanks y se estrenase en un ya lejano 2001 en HBO bajo el título de 'Hermanos de sangre'. Ahora, 25 años después, las aventuras de la Easy Company por Europa vuelven a nuestras televisiones con una producción de lo más especial.

Esta no es otra que 'Band of Brother: Legacy', un documental dirigido por Chase Millsap que explora la creación y el rodaje de 'Hermanos de sangre' entre material detrás de las cámaras, entrevistas a miembros del reparto como Damian Lewis, Michael Cudlitz o Roy Livingston, y material de archivo inédito de la Compañía Easy. Una auténtica delicia para los devotos de la serie creada por Stephen Ambrose.

'Hermanos de sangre' cerró su periplo catódico con una colección de premios y candidaturas para enmarcar. Se embolsó 6 premios Emmy —incluyendo mejor miniserie y mejor dirección— a partir de 13 nominaciones, rascó el Globo de Oro a la mejor serie limitada, se llevó a casa el premio del Sindicato de Guionistas al mejor guión adaptado... una retahíla de merecidas condecoraciones que hacen aún más apetecible si cabe el visionado de 'Legacy'.

En Espinof | "Lloraron hasta quedarse dormidos". Así fue el entrenamiento infernal con el que Steven Spielberg sometió al reparto de 'Band of Brothers (Hermanos de sangre)'

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO