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En unas horas regresa 'American Horror Story' con un gran crossover que podría haber sido todavía mayor. Y Ariana Grande tiene la culpa

Ryan Murphy desvela que quería sumar 'Scream Queens' a la mezcla, pero la actriz estaba de gira

Ariana Grande Scream Queens
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Los fans del terror marca Murphy estamos de enhorabuena porque en pocas horas tenemos el regreso de su gran antología del género. 'American Horror Story' estrena esta próxima madrugada (hora española) una temporada 13 en la que se nos promete un gran crossover de personajes y tramas de entregas pasadas.

«Sarah Paulson hace seis o siete papeles, Jessica Lange interpreta sus cuatro personajes icónicos, Evan Peters hace de cinco personajes...», comentaba el cocreador de la serie Ryan Murphy este pasado julio en lo que confirmaba que teníamos temporada crossover. Eso sí, al parecer al productor se le ha escapado una gran estrella para hacer el crossover todavía mayor (y fuera de los límites de la serie): Ariana Grande.

Scream Chanel

Hablando para The Hollywood Reporter, Murphy ha desvelado que tenía la idea de incluir además un cruce con personajes de 'Scream Queens', su añorado slasher universitario. Sin embargo el que Ariana Grande, que interpretaba a Sonya/Chanel #2, estuviese de gira hizo imposible esta idea

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Estrenada en 2015, 'Scream Queens' seguía a un grupo de hermanas de Kappa Kappa Tau en lo que se ven asediadas por un asesino en serie. Junto a Ariana Grande, la serie contaba con Emma Roberts, Lea Michele, Glen Powell y Jamie Lee Curtis, entre otros.

Un cruce curioso que hubiera añadido una capa más a una temporada que parece ya bastante cargadita de personajes y de intérpretes. El reparto principal de 'American Horror Story: 13' cuenta, de hecho, con Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange.

Estos nuevos episodios se podrán ver en Disney+ en simultáneo, por lo que mañana en cuanto nos despertemos tendremos los tres primeros episodios, de media hora cada uno.

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