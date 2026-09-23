Es uno de los mejores wésterns del siglo XX. 65 años después, se está adaptando a una serie con un reparto que va creciendo

Con un 7,7 sobre 10 en IMDb, podemos afirmar que 'Los siete magníficos' ('The Magnificent Seven') está considerada uno de los mejores wésterns de todos los tiempos o, como poco, uno de los títulos más reconocibles para cualquier apasionado del género. Y no solo lo decimos por su icónica sintonía, de esas que se quedan dando vueltas en la cabeza durante días tras escucharla, sino también por su inolvidable reparto lleno de titanes de Hollywood, su carismática historia de héroes a sueldo, así como por su condición de brillante reimaginación de 'Los siete samuráis' del maestro Akira Kurosawa. Pues bien, pronto se convertirá en una serie de televisión (otra vez).

Puede sorprender la noticia, sobre todo porque apenas han pasado diez años desde el estreno en cines del remake protagonizado, entre otros, por Denzel Washington, Ethan Hawke y Chris Pratt. Aquella película no terminó de conquistar al público y se saldó con una recaudación de algo más de 160 millones de dólares tras un gasto cercano a los 90 millones. Aun así, no seré yo quien se queje ante la posibilidad de disfrutar de una nueva superproducción para plataformas que nos devuelva al salvaje Oeste con una historia repleta de pistoleros, tiroteos y aventuras. Y se hará, entre otras cosas porque su reparto sigue sumando nombres, lo que es un buen indicio sobre su desarrollo.

Estos serán sus protagonistas

El primer fichaje para el reparto se anunció el pasado mes de enero con la incorporación de Matt Dillon, que dará vida al legendario Chris Adams. Después se guardó silencio hasta el verano, cuando comenzó el reguero de anuncios confirmado a Will Patton como Cyrus T. Clemons, Michael Ealy como Vin Tanner, Danny Pino como Santiago "Santi" Vega, Joanne Froggatt como Harriet Talbot y Amy Forsyth como Katie "Deadeye" Dalton. A ellos se suman Joshua Close en el papel de Skelton, Ken Yamamura como Kenjiro "Kenji", Michael Rubenfeld como Eli "Wick" Kagan y Joel Nankervis como Jebidah "Jeb" Campbell. Un elenco que combina rostros conocidos con varias nuevas figuras.

La serie no se lanzará por Prime Video, sino por MGM+, que ya tienen experiencia en el género tras emitir tres temporadas de Billy el Niño, y narrará en ocho episodios una historia ambientada en el tumultuoso oeste americano de 1880, donde seguiremos a siete mercenarios tan talentosos como imperfectos, contratados para proteger a una pacífica aldea cuáquera tras sufrir una masacre a manos de otros mercenarios al servicio de un despiadado terrateniente que busca apoderarse de sus tierras. "A medida que el grupo se integra en la comunidad y se prepara para defenderla contra todo pronóstico, se enfrentan a un dilema: ¿es aceptable recurrir a la violencia para defender a un pueblo cuya fe se basa en la no violencia?", podemos leer en una primera sinopsis.

Pero, ¿de verdad da para tanto Los siete magníficos? Tendremos que esperar para verlo, pero ya se avanza que la ficción explorará el pasado de cada uno de los siete magníficos, lo que hay en juego para ellos y los motivos que los llevan a aceptar la misión, profundizando en temas como el honor, el sacrificio, la redención, la moral y la fe. Vamos, que vamos a tener bastantes flashback. Veremos qué tal le va. Mientras tanto, puedes ver la película original de 1960, y su remake de 2016, en MGM+. Por cierto, ¿sabías que en 1998 ya se hizo una serie de Los Siete Mangíficos? El bueno de Ron Perlman salía en ella y esta, también, puede encontrarse en el catálogo de MGM+.

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