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El anime de 'Suikoden' no está muerto. La adaptación de la épica saga de videojuegos confirma su fecha de estreno definitiva con un tráiler lleno de nostalgia

Tras 'Castlevania', 'Suikoden: The Anime' es la nueva apuesta por parte de Konami para adaptar una de sus franquicias más icónicas

Suikoden
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Mariló Delgado

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Hace ya más de un año que Konami confirmó que se metía en una nueva adaptación de anime. Tras 'Castlevania' y 'Castlevania: Nocturne' le tocaba el turno a otra de sus grandes franquicias de videojuegos, y para celebrar el 30 aniversario de 'Suikoden' era el momento perfecto de que la saga diera el salto a anime. 

Estaba de parranda

Lo cierto es que desde 2025 en Konami han ido dando la información sobre 'Suikoden: The Anime' con cuentagotas. Sabíamos que sería una adaptación del segundo juego de la franquicia, 'Suikoden II', un drama con dos amigos enfrentados en diferentes bandos de la guerra y un ejército revolucionario luchando por un mundo mejor. 

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Habíamos tenido algunos pequeños vistazos y la promesa de un estreno en 2026... Pero el calendario ha seguido pasando páginas y parecía que 'Suikoden: The Anime' se había quedado en un limbo. Estos días, con la temporada de anime de otoño encima, por fin parece que las cosas se han movido definitivamente, y desde Konami Animation han desvelado un tráiler completo.

Ya tenemos un mejor vistazo a Riou y Jowy, los dos protagonistas, y al príncipe Luca Blight, el principal antagonista de la historia, con unas cuantas referencias y guiños al juego original. Lo cierto es que visualmente, el anime se aleja del estilo clásico del juego para acercarse más a los animes de fantasía actuales, pero habrá que ver qué tal queda la adaptación en sí. 

'Suikoden: The Anime' se estrenará en Japón el próximo 3 de octubre con un capítulo especial de 60 minutos. Por el momento no se ha confirmado su distribución internacional, pero esperemos que Crunchyroll u otra plataforma finalmente se animen a fichar el simulcast.

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