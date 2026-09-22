El anime de 'Suikoden' no está muerto. La adaptación de la épica saga de videojuegos confirma su fecha de estreno definitiva con un tráiler lleno de nostalgia

Hace ya más de un año que Konami confirmó que se metía en una nueva adaptación de anime. Tras 'Castlevania' y 'Castlevania: Nocturne' le tocaba el turno a otra de sus grandes franquicias de videojuegos, y para celebrar el 30 aniversario de 'Suikoden' era el momento perfecto de que la saga diera el salto a anime.

Estaba de parranda

Lo cierto es que desde 2025 en Konami han ido dando la información sobre 'Suikoden: The Anime' con cuentagotas. Sabíamos que sería una adaptación del segundo juego de la franquicia, 'Suikoden II', un drama con dos amigos enfrentados en diferentes bandos de la guerra y un ejército revolucionario luchando por un mundo mejor.

Habíamos tenido algunos pequeños vistazos y la promesa de un estreno en 2026... Pero el calendario ha seguido pasando páginas y parecía que 'Suikoden: The Anime' se había quedado en un limbo. Estos días, con la temporada de anime de otoño encima, por fin parece que las cosas se han movido definitivamente, y desde Konami Animation han desvelado un tráiler completo.

Ya tenemos un mejor vistazo a Riou y Jowy, los dos protagonistas, y al príncipe Luca Blight, el principal antagonista de la historia, con unas cuantas referencias y guiños al juego original. Lo cierto es que visualmente, el anime se aleja del estilo clásico del juego para acercarse más a los animes de fantasía actuales, pero habrá que ver qué tal queda la adaptación en sí.

'Suikoden: The Anime' se estrenará en Japón el próximo 3 de octubre con un capítulo especial de 60 minutos. Por el momento no se ha confirmado su distribución internacional, pero esperemos que Crunchyroll u otra plataforma finalmente se animen a fichar el simulcast.

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