Jeremy Strong llevó su transformación en Mark Zuckerberg para 'El precio de la red' hasta límites insospechados: "Ni siquiera os dirigirá la palabra"

2026 está destinado a ser el año de las que, probablemente, sean las dos mejores secuelas que creíamos que no llegaríamos a ver nunca. Una de ellas, 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', está a un par de meses de llegar a Netflix; la otra, 'El precio de la red', aterrizará en nuestras salas de cine en cosa de tres semanas para convertirse, si todo va según lo previsto, en una de las grandes cintas del curso cinematográfico.

Jeremy y la plebe

Esto, lejos de ser un exabrupto, es previsible debido a la condición de secuela de 'La red social', a lo vigente de su temática —que explorará uno de los pasajes más oscuros y mediáticos de la infame red social Facebook—, a contar con el infalible Aaron Sorkin haciendo doblete como director y guionista y, como guinda en el pastel, gracias a un reparto que parece haber estado particularmente entregado a la causa.

Y es que, según ha explicado el propio Sorkin durante una entrevista con The New York Times, Jeremy Strong, encargado de dar vida a Mark Zuckerberg en esta pieza "complementaria" a la cinta original de David Fincher, se tomó muy en serio eso de encarnar a un tecno oligarca que no destaca por ser el más amable del mundo con todos aquellos a los que considera simples plebeyos. Y ojo, porque el director ha quedado encantado con los resultados.

Jeremy hace gran parte de su trabajo por su cuenta. Hace una cantidad ingente de trabajo antes de presentarse en el plató. En el set no hablaba con su propia voz ni caminaba como lo hace Jeremy.

Les dije a todos los demás actores de sus escenas: “Chicos, él no va a estar con vosotros en el catering. No va a estar bromeando con vosotros entre toma y toma. Probablemente ni siquiera os dirigirá la palabra. Os va a tratar tal y como él imagina que Mark trata a la gente que le rodea”. Y eso es lo que pasó. Los resultados hablan por sí solos.

La predisposición de Strong contrasta con la postura de Mark Zuckerberg frente a la idea de volver a ponerse en la piel de Zuckerberg, que descartó casi de inmediato al no querer que se le asociase de ningún modo con el magnate estadounidense.

Le dije [a Aaron Sorkin] que mi vida está tomando otros rumbos y, ya sabes, lo que me ha dicho lo resume muy bien. No quiero que me relacionen con ese personaje, pero todas las razones por las que no quiero hacer la película no tienen nada que ver con lo maravillosa que es, que será y que, estoy seguro, ya es.

Podremos comprobar de primera mano si el particular abrazo al método de Jeremy Strong ha dado sus frutos el próximo 9 de octubre, cuando 'El precio de la red' se sumará a la cartelera de nuestro país.

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