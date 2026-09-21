Últimos días para ver en Netflix una de las mejores comedias del último siglo. Una serie imprescindible que convirtió la filosofía en un arma para hacer reír

Eleanor Shellstrop ha muerto y, para su sorpresa, ha llegado al lugar al que van las buenas personas después de morir. El problema es que Eleanor sabe perfectamente que no se lo ha ganado: durante su vida fue egoísta, maleducada y bastante más interesada en sí misma que en hacer del mundo un lugar mejor. Una premisa loquísima, que es justo el punto de partida de 'The Good Place', una de las comedias más ingeniosas, originales y emotivas de la televisión reciente.

Creada hace justo diez años por Michael Schur, responsable también de 'The Office', 'Parks and Recreation' y 'Brooklyn Nine-Nine', la serie utiliza el más allá como escenario para hablar de algo tan terrenal como lo difícil que resulta ser una buena persona. Y lo hace mezclando humor absurdo, dilemas filosóficos, giros inesperados y unos personajes con los que es imposible no encariñarse.

Una comedia que empieza como una cosa y termina siendo muchísimo más

El gran acierto de 'The Good Place' es que nunca se conforma con repetir su fórmula. Eleanor comparte su nueva vida con Chidi (William Jackson Harper), un profesor de filosofía obsesionado con tomar siempre la decisión moralmente correcta; Tahani (Jameela Jamil), una mujer aparentemente perfecta que esconde muchas inseguridades; y Jason (Manny Jacinto), que quizá sea la persona menos preparada del planeta para enfrentarse a cualquier dilema filosófico. A ellos se suma Michael (Ted Danson), el arquitecto del vecindario, un personaje que rápidamente se convierte en una de las piezas más importantes de la serie.

Aunque la premisa pueda parecer un poco disparatada, la serie utiliza precisamente esa realidad imposible para plantear preguntas que quizá nos hemos hecho como qué significa ser una buena persona, hasta qué punto nuestras decisiones tienen consecuencias y si podemos convertirnos realmente en alguien mejor.

Además, 'The Good Place' consigue hablar de filosofía sin convertirse en una clase aburrida y convierte conceptos como el utilitarismo, el consecuencialismo o la ética deontológica en una parte de sus chistes. Y lo mejor es que nunca necesita ponerse solemne para hacerlo: puede estar hablando de Kant y, dos segundos después, hacer un chiste sobre una criatura hecha de basura.

Por otro lado, pocas comedias han sabido combinar tan bien el humor absurdo con una emoción tan genuina. Y 'The Good Place' lo consigue, porque puede hacerte reír con un demonio obsesionado con Michael Jackson y, poco después, dejarte completamente destrozado con una reflexión sobre la pérdida, el paso del tiempo o la importancia de las personas que nos acompañan durante nuestra vida.

Su final, además, es un cierre perfecto y consigue darle sentido a todo el viaje sin traicionar aquello que hacía especial a la serie. Es una serie chulísima con solo cuatro temporadas y 53 episodios, así que también es una de esas ficciones perfectas para una maratón.

Por eso, si llevas tiempo pensando en verla, esta es la señal para hacerlo, porque dejará de estar disponible en Netflix el 25 de septiembre.

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