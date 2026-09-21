La principal queja sobre la nueva 'Resident Evil' no tiene mucho fundamento. Lo que piden ya se hizo en otra película de la saga

La saga 'Resident Evil' ha vuelto a los cines con una propuesta que ha dividido a sus fans, aunque sea para bien. Zach Cregger, director de 'Barbarian' y 'Weapons', ha decidido reinventar la franquicia de Capcom en lugar de llevar a la gran pantalla uno de sus videojuegos de forma directa. Su película incluso ha conseguido situarse como la adaptación de un videojuego mejor valorada de la historia en Rotten Tomatoes, pero parte del fandom no acaba de estar convencido y se preguntan dónde están personajes como Chris Redfield o Jill Valentine o las historias que ya conocemos.

La respuesta es que Cregger busca otro camino completamente distinto. Su película se integra en la cronología de los juegos y transcurre durante los acontecimientos de 'Resident Evil 2', pero sigue a un personaje completamente nuevo, Bryan (Austin Abrams), un médico que queda atrapado en el caos de Raccoon City y debe atravesar la ciudad infestada de monstruos mientras intenta proteger un misterioso paquete.

Ya hemos visto a otros personajes

Es fácil de ver por qué algunos fans quieren una adaptación mucho más fiel a los videojuegos, especialmente después de ver cómo han sido varias las películas que utilizaron la franquicia como punto de partida para contar historias bastante alejadas del material original. Pero hay un pequeño problema con esa reclamación, porque lo que están pidiendo ya existe. 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City', dirigida por Johannes Roberts en 2021, intentó ser todo aquello que los fans llevaban años pidiendo.

La película recuperaba Raccoon City como escenario, con Umbrella Corporation en el centro de la historia, y apostaba además por un tono de terror mucho más cercano al de los videojuegos. Pero no se quedó ahí.

'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' reunió a algunos de los personajes más conocidos de la saga, como Claire Redfield (Kaya Scodelario), Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Leon Kennedy (Avan Jogia) y Albert Wesker (Tom Hopper). Y también llevó a la pantalla localizaciones tan reconocibles como la Mansión Spencer y la comisaría de Raccoon City, además de reproducir criaturas y momentos inspirados directamente en los juegos. Hasta aparece el famoso "Zombi Giratorio", uno de los primeros enemigos que encuentran los jugadores en el 'Resident Evil' original.

El problema es que 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' no funcionó especialmente bien. La película tuvo una acogida bastante tibia y Capcom, Sony Pictures y Constantin Film buscaron otro camino para la franquicia. Y aquí es donde entra la propuesta de Cregger, porque si una adaptación prácticamente directa de los videojuegos ya se ha intentado y no consiguió convertirse en el éxito que se esperaba, quizá la solución no sea volver a hacer lo mismo.

Porque la película de Cregger busca algo ligeramente diferente: que sintamos como si estuviéramos jugando. Bryan tiene que recoger objetos, sobrevivir con recursos limitados y abrirse camino por una Raccoon City plagada de criaturas, mientras la historia introduce sus propios personajes y acontecimientos dentro del universo de los juegos. Es una diferencia importante. En lugar de adaptar directamente el juego, Cregger construye una historia que podría estar ocurriendo al mismo tiempo que el videojuego, manteniendo elementos reconocibles de su universo pero sin quedar atado a una trama que los fans ya se saben de memoria.

Y quizá ahí esté la clave. La primera película de 'Resident Evil', estrenada en 2002, tampoco fue una adaptación especialmente fiel y, sin embargo, dio lugar a cinco secuelas y a una franquicia cinematográfica que superó los mil millones de dólares. Ahora Cregger, que además es un fan de los videojuegos, ha optado por la vía de no repetir una historia que ya existe, sino trasladar al cine las sensaciones que hacen funcionar a los juegos. Y por eso funciona tan bien.

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