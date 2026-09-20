Ya es oficial: Brad Pitt protagonizará 'Guerra Mundial Z 2' bajo las órdenes del director de una de las mejores películas de la década

Ya han pasado 13 años desde que la adaptación —más libre de lo que a los lectores de la novela original nos gustaría— de 'Guerra Mundial Z' llegó a nuestras salas de cine para convertirse en la película de zombis más taquillera de la historia. Tres años después, las promesas y rumores sobre una inevitable secuela comenzaron a estar a la orden del día, extendiéndose durante una década de sorpresas, caos e intentos fallidos.

Ahora sí que sí

Pues bien, si hace cinco meses conocimos que la gente de Paramount tenía 'Guerra Mundial Z 2' como una prioridad entre sus planes y que su puesta en marcha sería inevitable, hoy al fin hemos tenido las primeras confirmaciones oficiales que nos invitan a pensar que esta vez sí será una realidad. Mucho ojo, porque yo aún no termino de entender muy bien la maniobra.

Según nos cuenta Deadline en exclusiva, Brad Pitt ya ha cerrado un acuerdo con la productora para volver a ponerse en la piel de Gerry Lane en la continuación del thriller de acción no-muerto. No obstante, la verdadera bomba está relacionada con el director que se encargará de la puesta en escena: nada menos que Edward Berger, responsable de la extraordinaria 'Cónclave' y de la última traslación de 'Sin novedad en el frente' al cine.

Esta buena nueva nos llega después de una larga temporada durante la que David Fincher estuvo trabajando activamente en la segunda parte tras el abandono de J.A. Bayona, a quien se adjudicó el proyecto en 2014. No obstante, la llegada de Berger tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que acaba de finalizar el rodaje de 'The Riders', su última película, cuyo reparto encabeza Pitt.

Por el momento no hay una fecha de estreno ni de inicio de producción de 'Guerra Mundial Z 2', pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto. Esperemos que no sea uno de esos casos de producción maldita condenada a quedarse en el limbo para la eternidad.

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