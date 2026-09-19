'Soy Leyenda 2' en problemas. La esperada película con Will Smith se ha encontrado con un obstáculo casi imposible de superar: "Lo estamos intentando"

Hay proyectos que se anuncien por todo lo alto y luego nunca terminan de concretarse. Cada vez da más la sensación de que 'Soy Leyenda 2', pues han pasado ya más de 4 años desde que se anunció la vuelta de Will Smith y el fichaje de Michael B. Jordan, pero luego todavía ni siquiera tienen aún un guion en firme.

El guionista Akiva Goldsman ha desvelado ahora en Radio Times que sigue trabajando en el libreto, pero que la cosa está siendo muy complicada: "Me he topado con una serie de obstáculos que me niego a que me venzan. Esa es la verdad. Seguimos adelante. Lo estamos intentando. Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo".

El problema es que Goldsman lleva ya años trabajando de forma más o menos intensa en el guion de 'Soy leyenda 2', por lo que cuesta pensar que se le vaya a ocurrir ahora una solución mágica para ello Por lo pronto, la decisión sin precedentes de ignorar el final original y optar por el alternativo para poder traer al personaje de Smith de vuelta ya fue bastante comentada, pero se que incluso sin esa trampa dar con el enfoque adecuado.

También puede ser que Goldsman presentase su versión y que Smith o Jordan no diesen su visto bueno, que el guionista tampoco aclara si esos obstáculos vienen de cómo ha orientado el guion o de otra parte. Y seguro que ambos actores se han asegurado no tener que aceptar cualquier cosa que les propongan...

Ni hablar de volver a matar a un perro

Lo que sí está claro es que es un proyecto que va para largo, y eso si tan siquiera llega a hacerse finalmente. No obstante, lo que sí que Goldsman tiene ya decidido es que en la secuela no se va a matar a perro alguno, cosa que sí sucedió en 'Soy leyenda':

Me temo que no sobreviviría a la reacción violenta si matáramos a otro perro. Me gustaría señalar que entre el primer disparo y el siguiente, matamos a casi todo el mundo del planeta. No pasó nada. Si matas a un perro, nunca había tenido tantas personas abandonando la sala durante las proyecciones de prueba.

El año que viene se celebra el 20 aniversario del estreno de 'Soy leyenda', por lo que tendría sentido que Warner redoblase esfuerzos para poder estrenarla entonces, pero me da que eso va a ser sencillamente imposible, que Smith y Jordan ya se han comprometido con otros proyectos.

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