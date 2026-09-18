Zack Snyder da los primeros detalles sobre su remake de '1997: Rescate en Nueva York'. "Lo tiene todo, por eso me encanta"

Hace tres meses, en uno de esos giros inesperados que da la industria cinematográfica, conocimos que la última película en pasar por la inevitable trituradora de los remakes sería la eterna '1997: Rescate en Nueva York' de John Carpenter. Ahora, tras el apagón informativo de rigor, hemos conocido algunos detalles de lo más jugosos que nos ayudan a hacernos una idea de por dónde irán los tiros.

Retrofuturismo camp

Ha sido el propio Zack Snyder, director encargado de sacar adelante el proyecto, quien ha explicado cual es su enfoque sobre nueva versión de la aventura de Serpiente Plissken. Ha sido a su paso por el podcast de Happy Sad Confused, donde ha explicado, entre otras cosas, el marco temporal en el que se ambientará la cinta.

Mi enfoque es el siguiente: la película estará ambientada en 1997, pero desde la perspectiva de 1981. He fijado la acción —la guerra entre las fuerzas policiales de Estados Unidos y los elementos criminales— para el 9 de julio de 1981, que es la fecha de estreno de la película original. El resto es prácticamente Escape From New York.

Las palabras de Snyder sugieren que la película tendrá una suerte de estética retrofuturista que complementará un tono alineado con lo visto en el largometraje de 1981, que el realizador define como "la combinación perfecta de kitsch y camp".

Hablamos de una película que es la combinación perfecta de kitsch y camp. Lo tiene todo, por eso me encanta. Pero además, es, en cierto modo, una sátira que nos llega. Podemos hacer comentarios sobre el Gobierno y todos esos abusos de poder —o como quieras llamarlo—, el Frente de Liberación del Pueblo de América… Todo eso es muy… Está en los titulares. Es bastante actual, en cierto modo.

Como fiel devoto de John Carpenter, lo que pueda hacer Zack Snyder con 'Rescate en Nueva York' me da un poquito de miedo —especialmente si quiere hacer hincapié en las lecturas sociopolíticas de la original—, pero no seré yo quien niegue tener una curiosidad malsana sobre lo que nos deparará la nueva ocurrencia de la maquinaria hollywoodiense.

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