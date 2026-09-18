En 7 días regresa uno de los mejores animes de Netflix. Una frenética aventura a caballo que nos ha dejado mordiéndonos las uñas durante meses

El 2026 empezó bien potente en cuanto a animes, y especialmente porque al fin nos traía un regreso esperadísimo: 'JoJo's Bizarre Adventure' estrenaba por fin su séptima temporada. Tras el final descafeinado de 'Stone Ocean', muchos fans se habían hecho a la idea de que la adaptación a anime de la obra de Hirohiko Araki había llegado a su fin, pero David Production se tenía guardada una sorpresa mayúscula.

El reinicio que necesitábamos

Sin embargo, finalmente en marzo llegó a Netflix el primer episodio de 'Steel Ball Run', que sin duda es el arco favorito de los fans de 'JoJo's Bizarre Adventure'. Un reinicio para la saga, ambientada en una línea temporal alternativa y con una frenética carrera a caballo como escenario principal.

A nivel técnico, 'Steel Ball Run' era un desafío tremendo que nos dejó con la boca abierta y un primer capítulo redondo. Y... nada más. Porque después de un único capítulo emitido, Netflix estuvo jugando al despiste durante semanas con el futuro de la serie hasta que finalmente confirmó el estreno de la siguiente etapa de 'Steel Ball Run' para el próximo otoño.

Después de un inicio tan fenomenal, hemos tenido que esperar un porrón de meses para ver cómo continúa la carrera. Pero ahora la espera está a puntito de terminar: 'Steel Ball Run' regresa a Netflix el próximo 25 de septiembre. Además, se recupera la tradición de los "JoJo Fridays", con el estreno de un nuevo capítulo cada semana en lugar de lanzar toda la temporada de una sola tacada.

Si aún tenemos pendiente 'JoJo's Bizarre Adventure', 'Steel Ball Run' puede ser el punto de entrada perfecto para nuevos fans, ya que se sitúa en un universo diferente al de las temporadas previas. Y aunque hay ciertas referencias para los fans veteranos, podemos seguir la historia desde cero para meternos a este anime tan fascinante (y con una personalidad propia).

Ambientada a finales del siglo XIX, 'Steel Ball Run' arranca cuando Johnny Joestar, un joven jinete que se quedó en silla de ruedas, se apunta a una carrera única a través de todo Estados Unidos. Allí conoce a Gyro Zeppeli, quien tiene una habilidad única relacionada con unas bolas de acero que le devuelve momentáneamente la capacidad de andar.

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