El sueño de este guionista era trabajar en 'South Park'. Lo logró gracias a una cabra

Tras casi 30 años de emisión y más de 300 episodios, 'South Park' sigue estando en la línea de fuego, siendo la única de las series para adultos de la época que a día de hoy sigue siendo relevante gracias a sus episodios actuales (y no a las glorias del pasado). Es lógico que la gente de la industria, especialmente los guionistas noveles, hagan cola para participar de alguna manera en la locura de Trey Parker y Matt Stone, aunque, claro está, haya muy pocos que lo consiguen, claro. ¿Quieres saber cómo hacerlo pasando por encima del resto de candidatos? Paso 1: aprende dónde puedes comprar una cabra.

La goat fría

Esta es la historia de Sanjay Shah, que probablemente no os suene de nada por nombre pero ha estado metido en series como 'Central Park', 'El Sueño Producciones' o 'Cougar Town', aunque quizá sea más conocido por una broma que él mismo relató en la revista Vice. Cuando empezó a trabajar en una sitcom por primera vez en su vida, se vio en la obligación de mandar un regalo de boda a su agente, Mickey, y decidió montar la broma definitiva: pagar 40 dólares a Oxfam para apadrinar una cabra en un poblado del tercer mundo. No, esa no es la broma.

Si tú recibieses el día de tu boda la donación de una cabra en tu nombre, probablemente tampoco dieras saltos de alegría. Mickey no lo hizo, desde luego, e hizo caso omiso: no es, desde luego, lo que esperaba de su cliente... Hasta que un mes después le llegó la primera carta desde Sudáfrica, en la que le daban las gracias personalmente por su gesto: "¡Muchas gracias! No hemos tenido una cabra en mucho tiempo. Incluso la llamamos con tu nombre. ¡Los niños están bebiendo leche de Mickey ahora mismo!".

La indiferencia pasó a convertirse en euforia, y el agente creyó que estaba ayudando a cambiar las cosas en el mundo. Solo había un problema: la carta la había escrito el propio Shah y reenviado a un amigo que trabajaba en Sudáfrica, que, a su vez, la reescribió y reenvió a Estados Unidos. El inicio de broma perfecto porque era imposible de rastrear, y que llevó a un final francamente imprevisible.

¿Cabrá la cabra?

La broma duró tres años, y poco a poco fue subiendo de nivel. De pronto, le informaron que "La cabra se quiso escapar, ¡pero no te preocupes! La encontramos y la dimos la paliza de su vida. No se escapará otra vez. ¡Tu inversión está a salvo!". Poco después, recibió otra carta del supuesto vecino del propietario de la cabra, diciendo que el animal estaba destinado realmente a él y se lo habían robado. Finalmente, llegó a su despacho otra carta más, esta vez con el membrete del gobierno de Sudáfrica.

En la ella le informaban de que la pelea por la cabra había llevado a una revuelta en la región, y que Mickey tenía que hacerse cargo de la misma. Tanto, que la enviaban de vuelta. Dicho y hecho: Shah se preocupó por enviar una cabra viva a su despacho, que el agente recibió musitando "No me jodas". La cosa no se podía salir más de madre, así que finalmente Shah reveló que era él quien llevaba tres años con la broma. Mickey, lejos de enfadarse, mencionó lo que había pasado a Trey Parker y Matt Stone, e inmediatamente quisieron darle un trabajo en 'South Park'.

Alguien capaz de tomarse todas estas molestias por la simple comedia absurda merecía, sin duda, un puesto en una de las series más importantes del mundo. Aparentemente, el autor tan solo fue consultor en un episodio de la temporada 13 (o al menos solo apareció en créditos ahí), pero, desde luego, no es poco para haber conseguido el puesto a base de pura cabra.

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