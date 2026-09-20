Hace 10 años, los Pearson nos rompían el corazón semana sí, semana también. Un arrollador drama familiar protagonizado por Sterling K. Brown

Tengo que reconocer que cuando me puse a ver el primer episodio de 'This is Us' (que aquí en España se le metió el subtítulo de 'Así somos' en su paso por Televisión Española) no estaba preparado para el viaje emocional que iba a suponer. Sobre todo cuando lo que parecía ser un drama familiar del montón, pronto me atrapó y, sí, me hizo llorar a mares.

De hecho, escribiendo esto todavía me pongo algo tierno en lo que recuerdo algunas de las situaciones por las que pasaron los Pearson a lo largo de sus 106 episodios, distribuidos en seis temporadas. Y es que la serie, que arrasó en audiencias en su momento, es toda una gran saga de triunfo y tragedia a través de la historia de una familia.

Llorera de calidad

El 20 de septiembre de 2016, el canal norteamericano NBC emitía el primer episodio de 'This is Us'. Un piloto excelente que contaba la historia de cuatro personas que nacían el mismo día. El giro iría llegando en las secuencias finales de esos primeros cuarenta minutos de serie: no solo son familia, sino que tenemos dos marcos temporales en una historia de padres e hijos.

El guionista Dan Fogelman (que ahora está realizando 'Paradise' pero también estuvo detrás de 'Solo asesinatos en el edificio') dio con una fórmula perfecta en la que se veían claramente los artificios del ir a por lo emotivo, a por el melodrama pero el guion es tan bueno que eso da igual.

«Hay una forma de narración –un tono— que vive entre la risa y la emoción [fuerte]», explicaba Fogelman en una entrevista, «si le das a ese tono bien, puede ser cualquier cosa.» De esta manera, Fogelman y su equipo iban construyendo grandes tramas aderezadas por una ración de "Fogeldust", esos momentos, esos diálogos preciosos, emotivos y, sí, nada sutiles.

Pero la falta de sutileza da hasta lo mismo porque los Pearson conquistaron los corazones de todo aquel que les dejó la puerta abierta de casa. El guion ayudaba claro, pero es que tener a un Sterling K. Brown que pasó a ser el actor favorito de los académicos junto a Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Chrissy Metz, Justin Hartley y Ron Cephas Jones, entre otros, redondeaba la propuesta.

Ya desde el tráiler se vio que iba a ser todo un fenómeno y se confirmó con unos datos de audiencia espectaculares, estando entre las 10 series más vistas durante sus cuatro primeras temporadas. Y no es de extrañar ya que, a pesar de que es muy recordada por sus giros, por sus momentos más emotivos, 'This is Us' era una serie que no dejaba de abrazarte. Una delicia que se echa de menos.

'This is Us' está disponible en Prime Video y Disney+.

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