Alan Ritchson se sincera sobre la cancelación de una temporada de 'Reacher' por culpa de Donald Trump: "Mi libro favorito"

La carrera de Alan Ritchson cambió para siempre cuando fue elegido para dar vida al, nunca mejor dicho, gran protagonista de 'Reacher'. La serie de Prime Video es increíblemente popular y él seguro que ha ganado influencia dentro de la misma, pero ahora ha confesado que tenía una espinita clavada con la cancelación de una temporada que estaba deseando hacer.

"Lo tenía aprobado hasta que alguien fue reelegido"

Todo tienes su origen en Threads, donde un fan se muestra decepcionado por el hecho de que todavía no hayan adaptado 'Morir en el intento', la segunda novela de la saga literaria de Lee Child en la que el protagonista "se abre camino a tiros a través de un campamento de una milicia supremacista blanca".

Pues bien, resulta que Ritchson logró que diesen luz verde a convertirla en una temporada hasta que sucedió algo totalmente fuera de su control: la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos: "Es mi libro favorito. Dato curioso: lo tenía aprobado hasta que alguien fue reelegido".

Es cierto que Ritchson no menciona directamente a Trump, pero está claro que se refiere a él. Ya no es solamente una cuestión de tiempos, es que además el libro cuenta la historia de cómo la hija de un político es es secuestrada por una milicia radical que quiere utilizarla como moneda de cambio para separarse de los Estados Unidos.

Se ve que algo así no encajaba con el nuevo clima político en Estados Unidos, algo con lo que Ritchson tampoco se ha mostrado muy contento. Durante su visita a 'Happy Sad Confused' dejó bastante claro lo que opinaba sobre Trump: "Ese cabrón tiene las llaves del arsenal nuclear; está metido con niñas de 13 años. ¿Qué dices? Vete a la cárcel. Vete a la cárcel".

Algo me dice que esto último le molesta bastante más al actor que el hecho de no haber podido adaptar su libro favorito, pero todo suma.

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