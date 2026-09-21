Hoy en TV, posiblemente la película de mafiosos más brutal y violenta de la historia del cine

El cine de mafiosos es de lo más controvertidos por su necesidad de mostrar la violencia tan cinematográficamente que algunos lo confunden con glorificación. Lo bélico ya se mueve en un alambre fino entre discurso textual y discurso visual, pero lo gangster se mete en harina más explosiva. De las que más, quizás, sea ‘El precio del poder’ (’Scarface’).

Cara rajada y enfarlopada

Dirigida por Brian de Palma con guion de Oliver Stone y con un Al Pacino sacando uno de sus papeles más icónicos para refrendarse como estrella inmortal, esta épica cinta gangsters es de las más brutales y explosivas de la historia del cine. Una película arrolladora e inolvidable que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:30, además de en streaming a través de Netflix.

Tony Montana es uno de los múltiples inmigrantes cubanos que llegan a las playas de Miami esperando encontrar un futuro mejor. Sin embargo, la única vía que encuentra para prosperar le lleva a meterse en el mundillo criminal. Pero ser mafioso se le da bien, y poco a poco desarrollará una pletórica y peligrosa carrera como narcotraficante en los ochenta.

Haciendo un remake de la clásica cinta gangster de Howard Hawks, tomándose bastantes libertades al respecto, De Palma y Stone hacen un despliegue inmenso de auge y caída con intenciones no siempre apreciadas. Muchos se quedaron con el impecable carisma de Pacino, los trajes recargados, la festiva música de Giorgio Moroder y en parte la alucinante vida de Montana.

Aparte de tener un destino terrible, sangriento y merecido, ‘El precio del poder’ toma esta historia para hacer una denuncia política de una Estados Unidos desatada. Un contexto ochentero que además de ser reconocible por lo estético lo es por la celebración de la codicia y el éxito a cualquier precio que parece acompañar el sueño americano.

Hay mucha malicia en cómo se retrata el viaje, empezando por el cambio de nacionalidad del personaje a cubano para refrendar el mensaje de asimilación a los excesos del capitalismo. Es tan vibrante también en su experiencia que ha sido fácil pasar por alto esas ideas, pero no por ello deja de ser un esfuerzo remarcable de todos los involucrados.

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