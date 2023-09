Brian de Palma: las 5 películas imprescindibles de este mítico cineasta que es más mucho más que el mejor aprendiz de Alfred Hitchcock, y dónde las puedes ver en streaming

El pasado 11 de septiembre, Brian de Palma celebró su 83 cumpleaños, retirado del cine tras la mala acogida de 'Domino' (2019). Quiero aprovechar la excusa para hablaros de las obras maestras imprescindibles del director, y es que siempre será preferible esto a tener que aprovechar una ocasión menos alegre como un fallecimiento.

Ya os adelanto que las 3 películas que se han quedado muy cerca, a las puertas de entrar en esta subjetiva lista, han sido 'Carrie' (la de 1976, claro, la de 2013 no es suya), 'Vestida para matar' ('Dressed to Kill', 1980) y 'Misión Imposible' ('Mission: Impossible', 1996). Os invito a descubrir cuáles han sido las cinco agraciadas en esta selección de sólo 5 títulos...

'Impacto' ('Blow Out', 1981)

Me atrevería a decir que estamos ante la película más infravalorada de Brian de Palma, ya que es poco habitual verla mencionada entre sus mejores trabajos cuando estamos ante una película notable.

Es también un primer intento de distanciarse de forma definitiva de esa fama que arrastraba en sus primeros años de imitar en demasía a Alfred Hitchcock (algo que nunca será problema si se hace bien como sucedía en su caso), ya que en esta ocasión su gran referente es 'Blow-Up' (Michelangelo Antonioni, 1966) y multitud de cintas francesas de los años 60, pero llevándolo a su terreno para ofrecer un apasionante relato de suspense a partir de la grabación casual de un crimen, la cual cuenta con un cierre inmejorable.

Quizá la presencia de John Travolta, que está perfecto en su papel, hace que algunos se echen para atrás a la hora de realizar un acercamiento más justo a 'Impacto' o tal vez sea mero desinterés, no lo sé.

'Impacto' se puede ver en Filmin, Movistar+ o MGM+

'Los Intocables de Eliot Ness' ('The Untouchables', 1987)

Una de las cintas más emblemáticas de su realizador, y también uno de los títulos más respetados el cine comercial americano de los años 80, y con razón. 'Los Intocables de Eliot Ness' es un acertado cruce entre relato negro y gran entretenimiento que goza de un gran reparto capaz de dar lo mejor de sí mismo (muy merecido el Oscar para Sean Connery), en especial un Kevin Costner que sólo en una ocasión consiguió estar mejor que aquí.

Además, De Palma se da el gustazo de regalarnos grandes set pieces como ese momento en la estación de tren directamente sacado de la mítica 'El Acorazado Potemkin' (Sergei M. Eisenstein, 1925), todo ello realzado por la memorable banda sonora de Ennio Morricone, quizá el mejor compositor cinematográfico de la historia.

'Los intocables de Eliot Ness' se puede ver en SkyShowtime y está disponible para alquilar en plataformas como Amazon Prime Video o RakutenTV

'El precio del poder' ('Scarface', 1983)

Seguramente el título más emblemático de su filmografía, ya que Tony Montana (estupendo Al Pacino) ha trascendido más allá de lo cinematográfico y se ha convertido en todo un icono cultural.

Sin embargo, considero que el guión de Oliver Stone se alarga en exceso cuando fácilmente podría acortarlo unos 15 minutos sin que la película se resienta por ello. Es quizá un reproche que algunos no compartan, pero que para mí siempre ha sido vital para situarla un escalón por debajo de lo mucho que es glorificada por algunos.

No me interpretéis mal, disfruto mucho de sus actuaciones y de la sabia utilización de los excesos para mostrar el auge y la caída de la carrera criminal de Montana, pero siempre que he visto este remake de la mítica 'Scarface' (Howard Hawks, 1932) me he quedado con la sensación de que había alguna trama que podría haberse acortado o eliminado.

'El precio del poder' se puede ver en Netflix o Filmin

'Snake Eyes' (1998)

Estoy convencido de que a más de uno le sorprenderá la inclusión de 'Snake Eyes' en esta selección de las mejores películas de De Palma, ya que parece existir cierto consenso sobre que empieza de una forma formidable con un extenso plano secuencia que concluye con el crimen que precipita la verdadera historia de la misma, pero no estoy de acuerdo.

Es cierto que mi reconocido fanatismo por Nicolas Cage podría tener algo que ver, pero no tengo problema en valorar cuando una película suya es una mierda, y en este caso estamos ante uno de sus mejores trabajos como el héroe corrupto de la función.

De Palma, como ya apuntaba, se luce especialmente en los primeros quince minutos del relato, pero luego sabe mantener la tensión y enganchar al espectador hasta un tramo final que podría haber estado algo mejor resuelta, pero que no es suficiente para empañar los méritos de todo lo visto hasta ese momento.

'Snake Eyes' está disponible en alquiler a través de plataformas como RakutenTV, Amazon Prime Video o AppleTV

‘Atrapado por su Pasado’ ('Carlito´s Way', 1993)

No sólo el mejor trabajo de Brian de Palma, sino que hasta me atrevería a decir que es una de las mejores películas de la historia. Cierto que no la incluí entre mis diez películas favoritas, pero fue una de las que se quedó a las puertas de lograrlo.

Y es que 'Atrapado por su pasado' es un apasionante relato sobre las dificultades de su protagonista para conseguir la redención tras estar varios años en la cárcel, siendo el contrapunto perfecto para 'El precio del poder', ya que los excesos de aquella se tornan aquí en un tono mucho más pausado.

Además, Al Pacino ofrece una actuación magistral mucho más merecedora del Oscar que la que realizó en la aceptable 'Esencia de mujer' ('Scent of a Woman', Martin Brest, 1992), pero es que un irreconocible Sean Penn también está antológico. Por su parte, De Palma también roza la perfección en la puesta en escena, en especial en la secuencia del clímax. Una Obra Maestra.

'Atrapado por su pasado' se puede ver en SkyShowtime o Filmin

